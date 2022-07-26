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国铁集团：上半年全国铁路投产新线2043.5公里

2022年07月26日13:23 | 来源：人民网
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人民网北京7月26日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，2022年上半年，全国铁路投产新线2043.5公里，其中高铁995.9公里。郑渝高铁襄阳至万州段、济郑高铁濮阳至郑州段、黄冈至黄梅高铁、和田至若羌铁路、北京丰台站等项目依法安全高质量开通，川藏铁路、滇藏铁路丽江至香格里拉段、重庆至昆明高铁等在建工程有序推进，积极发挥建设投资拉动作用，为稳住经济大盘多作贡献。

一季度，国铁集团按照既定投资目标倒排计划、优化方案，采取多开工作面等措施，全力推进重点项目建设，实现良好开局。二季度4至5月份，国铁集团聚焦“保建设投资、新线投产”，紧盯重点开通项目，科学调配建设资源，优化施工组织安排，强化现场督导检查，狠抓联调联试、试运行、安全评估等开通前期工作，保持了新线新站开通准备工作稳步有序推进态势。6月份，郑渝高铁襄万段、济郑高铁濮郑段、和若铁路、北京丰台站、郑州航空港站等项目建成通车，投产新线里程达到1462.2公里，占上半年投产总里程的七成以上。

据了解，下一步，国铁集团将充分发挥铁路建设用工规模大、产业链条长、拉动经济增长作用明显等优势，坚决完成年度投资任务和实物工作量，确保年内渝厦高铁常德至益阳至长沙段、北京至唐山铁路、湖州至杭州铁路、弥勒至蒙自铁路等项目开通运营。

(责编：王连香、吕骞)

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