人民网包头7月26日电 （记者许维娜）“碳中和不等于不排碳，‘见煤就砍’和‘零碳’都不可取，而是将排放出去的碳和大自然吸回来的碳达到平衡。”日前，澳大利亚国家工程院外籍院士、南方科技大学创新创业学院院长刘科在第二届现代能源产业发展大会期间接受人民网记者专访表示，要把重点放在提升风能、太阳能等可再生能源的利用率。

“新能源的核心问题，就是要开发新的储能方式，不能只依赖于电池。”刘科认为，今后液体燃料不一定是用汽油，但液体一定是人类的最佳的能源载体，只有做成液体、利用好管网，才能解决人类未来的绿色能源问题。

“因为不管是陆上运输还是海上运输，成本非常的便宜。而且液体还有一个好处可以长期储存，就像酒精一样，把盖子拧紧点，储存五十年都没有问题，所以这是我认为选择液体最主要的原因。”他说。

“建议可以把风能、太阳能转成绿色的液体燃料来储存。有风、有太阳的时候，我们把风能太阳能以一种液体的形式储存下来。当没风没太阳的时候，再用这个液体去开车或者发电。我觉得这是今后非常值得中国新能源行业关注的一个问题。”刘科表示。

“内蒙古作为风光资源大省，它的优势就是风能太阳能十分丰富。如何将风能、太阳能和内蒙古煤炭资源中的劣质煤结合起来转化成一种‘绿色的液体’，这是今后内蒙古发展的机会。”刘科说，这对我国今后实现碳中和、实现石油自给、能源自给至关重要。同时，在发展太阳能的过程中，利用煤炭里分离出来的成分，把内蒙古的沙漠也尽量治理成绿洲，这都是内蒙古发展至关重要的战略方向。

刘科分析说，减碳的关键在于改变能源结构，将风能和太阳能以液体形式存储的绿色甲醇将成为最合理的能源解决方案之一。他强调，有了绿色甲醇，汽车内燃机就机会成为绿色能源动力，实现低碳排放。

刘科还表示，更重要的是，如果大面积运用以绿色甲醇作为原料的能源系统，可实现如今煤炭经济不到1/5的碳排放量，能够进一步解决电力、交通和供暖供冷等问题。

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