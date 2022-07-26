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刘吉臻院士：加快发展新能源和清洁能源 助力实现“双碳”目标

2022年07月26日12:26 | 来源：人民网
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人民网包头7月26日电 （记者许维娜）“实现我国‘双碳’目标，是一项艰巨且繁杂的系统性工程，把能源的‘饭碗’牢牢端在自己手中，显得尤为重要。”日前，中国工程院院士，华北电力大学教授、博士生导师，新能源电力系统国家重点实验室主任刘吉臻在第二届现代能源产业发展大会期间接受记者采访表示，重点是要推进煤炭清洁高效利用，加快传统产业的转型升级。

我国该如何统筹推进“双碳”行动？刘吉臻认为，一是要重塑能源消费生态；二是要推动能源科技创新；三是让产业结构实现历史性转变。

新形势下，我国能源安全面临的风险与挑战加剧。对此，刘吉臻建议：一是推进化石能源清洁化，把煤炭的清洁高效利用放在重中之重的位置；二是促进清洁能源规模化开发，应该继续大力发展可再生能源；三是鼓励多种能源协同互济，要继续提高电力在终端能源消费的比重，突破电网技术、储能、氢能等综合能源利用技术。

刘吉臻分析称，实现“双碳”目标，要立足以煤为主的基本国情，要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，统筹抓好煤炭清洁低碳发展、多元化利用、综合储运这篇大文章。

刘吉臻还表示，做好能源安全要深入认识煤炭在我国能源转型过程中的作用：一是继续发挥煤炭兜底保供的作用；二是强化煤炭业科技支撑力度。

(责编：王震、吕骞)

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