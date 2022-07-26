原标题：阿里申请香港纽约双重主要上市 中概股上市地多元化成趋势

7月26日，阿里巴巴集团发布公告：董事会已授权集团管理层向香港联合交易所提交申请，拟将香港新增为主要上市地。阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，这个决定的目的是希望让更广泛多元的投资者，尤其是阿里巴巴数字生态参与者，能共享阿里巴巴的成长和未来。

在香港联交所完成审核程序后，阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。实行双重主要上市之后，预计国际投资者将更多配置阿里港股，可能给港股市场注入新的流动性。同时，阿里巴巴港股预计也将符合港股通资质，从而或为内地投资者直接投资阿里创造更多便利。分析普遍认为，对于阿里以及中概股，双重主要上市是顺应当前格局和市场预期、确保投资者利益的最优商业选择。

阿里巴巴和香港渊源已久。香港是阿里巴巴从中国走向世界的起点，从2007年以来，阿里巴巴就将香港作为主要上市地的首选。

2007年，阿里巴巴的B2B业务就曾在香港联交所上市。2014年，阿里巴巴筹划整体上市时，首先考虑的目的地也是香港联交所，并开展了相关路演。但由于当时相关规定限制，阿里最终转赴纽交所上市。2014年，赴美上市前夕，阿里巴巴仍公开表示：未来条件允许，我们将回归国内资本市场，与国内投资者共同分享公司的成长。2018年，香港联交所启动上市制度改革，这也为包括阿里在内的大量国内互联网公司在港上市创造了更有利条件。2019年11月，阿里巴巴在香港二次上市，纽约依然作为阿里的主要上市地。

自2019年在港上市以来，阿里巴巴大部分流通股已转至香港注册。据统计，截至2022年6月30日止六个月，阿里巴巴集团股份于香港市场的日均交易量约7亿美元，于美国市场的日均交易量约32亿美元。中国和亚太地区作为阿里巴巴业务开展的主要市场，阿里始终受到中资和亚太资金的高度关注。此次阿里新增香港作为主要上市地，在技术层面上水到渠成，也符合市场过去一段时间以来的预期。

选择在港双重主要上市，也体现出阿里对香港乃至中国市场未来的信心。在公布相关消息时，张勇强调，阿里对中国的经济和未来充满坚定的信心。

2018年香港联交所上市制度改革后，越来越多中国科技公司选择在美国和香港两地上市，但在交易机制设计上，大多以美国为主要上市地，在香港挂牌多采用“二次上市”模式。

近段时期以来，双重主要上市正在成为中概股回港的主流模式。截至目前，已有知乎、贝壳、小鹏、理想等9家中概股公司实现在美国和香港双重主要上市。阿里巴巴作为流通市值超2万亿港元的优质龙头公司，此次回港双重上市具有极强的标志性意义。双重主要上市之后，相关公司可以更好应对单一市场的不确定性，从而更好应对外部环境变化带来的挑战。

分析人士认为，阿里巴巴选择在港双重上市，将显著拉高香港联交所上市公司的盈利能力、科研投入等技术指标。对香港联交所而言，包括阿里在内的更多优质交易标的，也将加强其对全球市场的吸引力。

根据“全球金融中心指数”（GFCI），目前香港为全球第三大金融中心，排名仅次于纽约和伦敦，发展潜力巨大。彭博数据显示，受益于港股通等互联互通机制逐步完善，截至今年2月16日的30天里，香港股市日均成交额跃升至250亿美元左右，已大幅超越伦敦交易所，相当于同期纽交所的六成。

据了解，阿里巴巴在香港纽约双重主要上市后，在美国挂牌的存托股和在香港上市的普通股依然可以继续互相转换，投资者可继续选择以其中一种形式持有阿里巴巴股份。这将吸引更多国际资本向香港转移。

分析人士认为，实行双重主要上市之后，中概股美股和港股的定价相互独立，有望提升香港证券市场的定价能力。流动性的增加和定价能力的提升，将有利于香港进一步巩固和增强国际金融中心地位。

值得关注的是，中概股企业选择双重主要上市，并不影响其在美国的上市地位。长期以来，海外资金对中国科技企业的发展作用显著，阿里等一批中概股公司在美上市，也增进了全球资本对中国企业和中国市场的了解。（李记）

(责编：曹淼、李源)