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工信部：已培训智能制造等领域技能人才超252万

2022年07月26日10:43 | 来源：人民网
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2022年7月26日，工业和信息化部举行“推动制造业高质量发展 夯实实体经济根基”新闻发布会。图片来源：工业和信息化部

人民网北京7月26日电 （记者申佳平）国家发展靠人才，民族振兴靠人才。在工业和信息化部今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部科技司副司长任爱光介绍，的十八大以来，已培训新一代信息技术、智能制造等领域技能人才超过252万。组织实施计算机技术与软件专业、通信专业技术人员职业资格水平考试，累计报考人数超过485万，通过人次超过92万。

任爱光指出，党的十八大以来，我国深化产教融合，行业人才培养开发迈上新台阶。加强重点领域人才需求摸底，指导完成工业互联网、新材料等14个重点领域产业人才需求调研，强化供需对接，推动形成需求导向的人才培养结构动态调整机制。实施专业技术人才知识更新工程，超过320万人参加急需紧缺人才培训和岗位培训。实施企业经营管理人才素质提升工程，培养1.5万余名中小企业经营管理领军人才。实施工业通信业职业技能提升行动计划，培训新一代信息技术、智能制造等领域技能人才超过252万。建设运行工业和信息化技术技能人才网上学习平台，开发在线课程资源10149个，参训人次超过570万。

同时，突出品德能力业绩导向，行业人才评价选拔激励体系建设实现新突破。联合人社部印发工程技术人才、工艺美术人才职称制度改革的指导意见，增设正高级职称，打破人才成长天花板，打通技能人才与专业技术人才职业发展通道。接续推行职业技能等级制度，成功颁发全国第一张1+X证书。组织实施计算机技术与软件专业、通信专业技术人员职业资格水平考试，累计报考人数超过485万，通过人次超过92万。举办全国工业机器人技术应用技能大赛、全国工业和信息化技术技能大赛等，辐射带动1000多万名职工参加各级各类技能比赛，150多万职工通过比赛晋升技能等级。

任爱光表示，工业和信息化部将紧紧围绕制造业高质量发展人才需求，坚持把人才资源开发放在最优先位置，牢固树立“抓产业必须抓人才”的理念，坚持“高精尖缺”导向，统筹推进重点人才队伍建设，以优质企业、高水平产业集聚区和产业创新平台等为载体，全方位培养、引进、用好人才，努力以高水平人才支撑和引领制造业高质量发展，为实现第二个百年奋斗目标奠定更加坚实的基础。

(责编：申佳平、吕骞)

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