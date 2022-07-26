人民网北京7月26日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年上半年，我国软件业务收入46266亿元，同比增长10.9%；软件业利润总额4891亿元，同比增长7.3%。

软件业利润总额增长情况。来源：工业和信息化部运行监测协调局

软件业务出口增速小幅回升。上半年，软件业务出口256亿美元，同比增长4.0%，增速较1-5月份提高1.3个百分点。其中，软件外包服务出口同比增长9.3%。

数据显示，上半年软件产品收入11427亿元，同比增长10.2%，增速较1-5月份提高0.9个百分点，占全行业收入的比重为24.7%。其中，工业软件产品收入1053亿元，同比增长11.3%。

信息技术服务收入平稳增长。上半年，信息技术服务收入30296亿元，同比增长12.0%，增速较1-5月份回落0.1个百分点，在全行业收入中占比为65.5%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4790亿元，同比增长9.3%，占信息技术服务收入的比重为15.8%；集成电路设计收入1279亿元，同比增长15.2%；电子商务平台技术服务收入4499亿元，同比增长16.9%。

分地区来看，东部地区软件业务收入平稳增长，西部地区增势突出。上半年，东部地区完成软件业务收入38023亿元，同比增长10.2%，增速较1-5月份提高0.3个百分点；中部地区完成软件业务收入2174亿元，同比增长14.4%，高出全行业整体增速3.5个百分点；西部地区完成软件业务收入5096亿元，同比增长15.9%，高出全行业整体增速5个百分点；东北地区完成软件业务收入974亿元，同比增长6.3%，增速较1-5月份提高0.1个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为82.2%、4.7%、11.0%和2.1%。

2022年上半年软件业务收入前十省市增长情况。来源：工业和信息化部运行监测协调局

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