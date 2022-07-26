人民网北京7月26日电 （记者申佳平）在工业和信息化部今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部规划司副司长姚珺对“外资企业撤离中国”等言论作出回应。他表示，“虽然一些外资企业在推进多元化布局，但从总体来看，外商对华投资步伐并没有放慢。”

2022年7月26日，工业和信息化部举行“推动制造业高质量发展 夯实实体经济根基”新闻发布会。图片来源：工业和信息化部

姚珺介绍，今年1-5月，我国实际使用外资金额5642亿元人民币，同比增长17.3%。中国德国商会、中国美国商会的报告也显示，超七成德资企业、超六成美资企业计划增加在华投资，多家知名跨国企业围绕低碳领域加大在华布局，我国依然是外商最佳的投资选择地。

他指出，党的十八大以来，我国不断缩减外商投资的准入限制，推动一般制造业领域全面开放，实现自贸试验区负面清单制造业条目清零。当前，我国制造业对各类资源要素的吸聚力正在不断增强，越来越多外资主动投向先进制造、高新技术、节能环保等重点领域。今年1-5月，高技术制造业实际使用外资同比增长32.9%。

“我认为总体上这是一种正常的经济现象，是全球化和市场机制发挥作用的结果。在经济全球化条件下，资本为降低生产成本、扩大市场份额，往往会对全球生产能力布局主动进行调整。我们欢迎外资企业来华投资，也尊重市场的客观规律。”姚珺指出，下一步将秉持开放、合作、团结、共赢的理念，扩大制造业高水平开放，积极营造公平竞争的市场化、法治化、国际化营商环境。

一是支持外资加大在华投资，鼓励外资投向先进制造、高新技术等领域，运用“直通车”“绿色通道”等部省联动服务保障机制，全力支持重点外资项目加快落地。

二是鼓励国内企业加强国际合作，做优做精一批国际产能和装备制造合作项目，共同维护全球产业链供应链稳定畅通。

三是推动构建制造业合作伙伴关系，完善与相关国家、地区工业和信息化主管部门对话机制，推进战略、规划对接，加强规则、标准联通，推动制造业数字化转型，促进绿色发展国际合作，为制造业开放合作搭建更多的交流平台。

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