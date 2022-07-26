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云生态大会合作论坛在闽召开 中国电信天翼云聚力打造四个“高地”

2022年07月26日14:28 | 来源：中国电信
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原标题：聚力打造四个‘高地’携手合作伙伴共铸国云 云生态大会合作论坛在闽召开

       7月24日，在第五届数字中国建设峰会·云生态大会期间，合作论坛在福州举行。论坛上，天翼云向来自渠道、应用、服务生态方向的合作伙伴进行了授牌。同时现场还举办了供应链合作伙伴上云签约仪式，双方将进一步深化合作，实现互惠共赢。中国电信副总经理唐珂出席并致辞。

       唐珂认为，云计算作为数字经济的底座，已经成为推动传统产业数字化转型、支撑数字经济发展的重要力量。未来，中国电信天翼云将积极担当云服务国家队使命，聚力打造四个“高地”：一是聚焦核心技术自主可控，打造央企云计算技术创新高地；二是聚焦国计民生主要领域，打造行业云基础设施示范高地；三是聚焦以客户为中心的理念，打造数字经济服务高地；四是聚焦产业链协同共创，打造云生态开放合作高地。

      天翼云科技有限公司总经理胡志强表示，天翼云一直在思考如何携手合作伙伴服务数字中国战略。为落实国家政策，顺应数字经济发展大势，满足客户多样化的数字化需求，天翼云在实践中不断探索，将“自主可控、安全可信、普惠服务、云融数智、绿色低碳、生态开放”作为发展目标，打造数字经济底座，助力数字中国建设提速。

      自主可控，解决“卡脖子”问题。天翼云发布了一系列信创产品，包括CTyunOS操作系统、TeleDB数据库两大基础软件；信创专属云、信创私有云、信创云电脑三大平台型产品；以及云原生套件、SaaS能力开放平台两大应用服务产品。针对自研攻关的产品，天翼云不是要求“能用、可用”，而是确保其“好用”。

       安全可信，保障网信安全。天翼云加快突破云原生安全核心技术，构建平台+租户端到端安全防护体系；构建了云网融合的纵深一体化防御体系，全面保护用户云上安全。

       普惠服务，支持经济社会数字化转型均衡发展。天翼云通过云边协同、云端一体，将算力延伸至客户身边，提供普惠服务。天翼终端云以云电脑、云手机为基础，将终端算力纳入平台统一管理，动态调配，提供更经济、更安全、更环保的算力解决方案。

       云融数智，为企业提供一体化服务能力。面向企业数字化转型，天翼云提供“上云用数赋智”一体化服务能力，从上云迁移、大数据融合运用、AI能力打造等多方面助力加快企业数字化转型步伐，激发企业发展内生动力。

       绿色低碳，降低算力能耗。在绿色数据中心建设方面，天翼云从布局选址、绿能引入、PUE设计、节能技术等方面统筹规划，打造绿色数据中心集群，并建设统一的算力调度网络，降低算力能耗。通过端云一体的融合调度、低功耗终端，配合液冷、高密度服务器等IDC节能技术，实现节能减排。

       生态开放，与合作伙伴优势互补、携手共赢。天翼云一直秉承“开放、共享”的生态策略，2022年将全面升级技术、应用、服务、渠道生态体系，面向合作伙伴提出技术合作、SaaS应用、业务上云、渠道合作四个重要举措。

      此次，华为、中兴通讯、软通动力、用友、安恒、中国汽车、中国软件等合作伙伴企业代表也出席了合作论坛并发表精彩演讲，介绍了与天翼云在研发、服务、平台创新、安全、产业变革、国产化应用等不同维度的共创共建，共同驱动产业数字化发展。

       论坛现场，天翼云为来自渠道、应用、服务生态方向的合作伙伴举行了授牌仪式，以此为契机，携手合作伙伴不断提升服务效率和品质，优化客户上云用云服务体验，与合作伙伴们持续进行融合创新，实现共享共赢。

       同时，中国电信与供应链合作伙伴举行了上云签约仪式。依托天翼云资源和能力，中国电信将与供应链上下游伙伴通力合作，助力合作伙伴基础设施上云、平台上云、应用上云，生态化、规模化聚合产业链资源，更好更快地推动行业数字化转型发展。

       在过去一年里，中国电信与生态伙伴共同在智慧城市、乡村振兴、民生服务、产业数字化转型方面打造了一系列行业云标杆，目前已服务超过200万行业客户，各类生态合作伙伴达2000个。

(责编：曹淼、李源)

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