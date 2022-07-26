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北京链家推出3123位“社区专家” 解决“跨区看房难”痛点

2022年07月26日14:47 | 来源：人民网
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日前，据北京链家消息，该公司针对用户需求，通过多个衡量标准对2万多名经纪人进行考核，在选拔出覆盖北京链家95%以上门店的3123位“社区专家”的同时，搭建社区专家合作网络，共同来为用户提供专业、高效的服务。目前，“社区专家”标签已上线链家APP及贝壳找房APP，用户通过搜索房源，就能快速看到有“社区专家”标签的经纪人。

据了解，“社区专家”是北京链家围绕“价值观、专业基础、业务能力、合作意愿”四个维度，以季度为单位，选拔出来的一群经纪人。此次选拔出的3123位“社区专家”，包括2337名买卖社区专家和786名租赁社区专家。目前，北京链家95%以上门店均已选出对应片区的买卖社区专家，其中近50%的门店选出了2名。这些社区专家多年活跃在所服务的社区且具备丰富的房产交易经验。在此次选拔出的2337名买卖社区专家中，近82%从业时间超过5年，18%从业时间超过10年。

北京链家社区专家项目组负责人介绍，社区专家合作网络实现了全北京链家门店更深层次的合作互联，用户无需委托多位经纪人，只需找到一位经纪人，该经纪人就能通过社区专家合作网络，协调其他片区的社区专家一起为用户提供服务。与此同时，社区专家还将立足社区，根据用户需求进行个性化房源匹配，提供多重选择，避免用户多次往返看房浪费时间和精力。

此外，为解决“跨区看房难”的痛点，北京链家还搭建了一个社区专家合作网络：将每位社区专家及其服务的社区，统一公示在内部线上应用平台上。当用户需要寻找其他片区房源时，经纪人可随时通过该平台，快速查找相关社区对应的专家，并能一键拨打电话发起合作申请。社区专家接到需求后，将与该经纪人一起为用户提供服务。

“推出社区专家，我们有两个非常朴素的愿望：当用户想了解本社区，找到社区专家，就可以获得全面准确的信息；当用户需要跨区域找房时，想咨询北京任何一个社区，我们都能快速找到对应的社区专家为之服务。相信社区专家会用心服务好我们的用户，成为他们值得信赖的置业顾问，帮助他们住有所居、安居乐业。”北京链家总经理李峰岩表示。

(责编：董童、李源)

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