人民网北京7月26日电 （记者栗翘楚）记者今日从海关总署获悉，今年上半年，全国海关缉私部门始终保持打击走私高压态势，深入推进“国门利剑2022”联合行动，立案侦办走私犯罪案件2301起，同比增长13.9%；立案调查走私行为案件10407起，增长3.4%。

海关缉私部门始终对粤港澳海上跨境走私保持高压严打，夯实珠江口打私防线，加强海、水上拦截打击与陆上封堵查缉密切协同、闭环共振。上半年，广东省内海关缉私部门共查办粤港澳海上跨境走私犯罪案件86起，打掉走私犯罪团伙38个，抓获犯罪嫌疑人396名，查获走私冻品、燕窝、香烟、酒类、电子产品等商品案值逾52.5亿元。

严厉打击“水客”走私，拱北、深圳等海关缉私部门开展多轮集中收网行动，严防“水客”走私反弹回潮。上半年，全国海关缉私部门共立案侦办“水客”走私犯罪案件215起，案值18.1亿元，立案查办“水客”走私行为案件5808起，案值1.8亿元。

与此同时，全国海关缉私部门严厉打击海南离岛免税“套代购”走私，组织海南、广东多地海关缉私部门开展打击治理离岛免税“套代购”走私专项行动。上半年，全国海关缉私部门共立案侦办离岛免税“套代购”走私犯罪案件127起，案值2.9亿元，立案查办离岛免税“套代购”走私行为案件863起，案值0.6亿元。

海关总署缉私局负责人介绍，相关司局开展“蓝天2022”专项行动，聚焦货运渠道伪瞒报和夹藏走私方式，重点打击废矿渣、废电器等禁止进口固体废物走私活动。上半年，全国海关缉私部门共立案侦办废物走私犯罪案件56起，查证涉案废物1.3万吨。通过持续有力的严管严控严打，“洋垃圾”走私案件呈逐年良性下降态势。

针对象牙、犀牛角、穿山甲鳞片等濒危物种及其制品走私违法活动，海关缉私部门坚持多渠道同步全面打击，坚决维护国家生态环境安全。上半年，全国海关缉私部门共立案侦办濒危物种及其制品走私犯罪案件56起，其中侦办象牙制品走私犯罪案件13起。

为发挥好国门一线堵源截流作用，筑牢政治安全和社会稳定的国门屏障，全国海关缉私部门严厉打击武器弹药、毒品走私，深入推进“国门勇士2022”“使命2022”等专项行动。上半年，共立案侦办武器弹药走私犯罪案件152起，侦办毒品走私犯罪案件234起，缴获可卡因、冰毒等毒品553.57公斤。

此外，全国海关缉私部门持续加大对农产品、成品油等重点涉税商品走私的打击力度。上半年，全国海关缉私部门共立案侦办成品油走私犯罪案件68起，案值12.7亿元，立案侦办涉税农产品走私犯罪案件396起，案值81亿元。其中，烟草走私犯罪案件120起，案值6.7亿元；水果走私犯罪案件5起，案值20.8亿元。

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