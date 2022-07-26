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天宫课堂的“新教室”什么样，我们画出来了

2022年07月26日19:23 | 来源：新华网
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7月24日14时22分，中国空间站问天实验舱在海南文昌航天发射场发射升空，准确进入预定轨道，任务取得圆满成功。作为中国空间站首个科学实验舱，也是国家太空实验室的重要组成部分，问天实验舱究竟是个什么“舱”？具备哪些神奇功能？我们帮你画出来了。

策划：李学勇 刘健 钱彤

监制：周红军 李砺寒

统筹：王逸涛 朱永磊 邱小敏

执行策划：李由 樊珊珊

文案：袁晗

手绘：杨宽

专家审核：北京航天飞行控制中心问天实验舱任务总体主任设计师 彭德云

专家联络：徐可 宋星光

新华社解放军分社

新华网

联合出品

鸣谢：北京航天飞行控制中心

航天科技集团一院、航天科技集团五院

(责编：戴维(实习生)、赵欣悦)

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