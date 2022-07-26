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云南：启动人力资源服务机构稳就业促就业行动

2022年07月26日09:29 | 来源：光明网
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原标题：云南：启动人力资源服务机构稳就业促就业行动

　　记者从云南省人力资源社会保障厅获悉，近日，云南省人力资源社会保障厅印发通知，部署开展人力资源服务机构稳就业促就业行动，引导人力资源服务行业发挥市场和专业优势，提升市场化就业服务质量，优化人力资源供需匹配，不断增强稳就业促就业工作实效。

　　动员组织各类人力资源服务机构加大就业服务力度和招聘频次。鼓励人力资源服务机构拓展优化线上求职招聘服务能力，推广应用直播带岗、线上面试、“云招聘”等服务模式。

　　鼓励各类人力资源服务机构开展政策宣讲、职业指导、能力测评、模拟实训、职业体验等服务活动，举办云南省高校毕业生民营企业专场网络招聘会、云南省大学生模拟求职大赛等特色活动。

　　依托沪滇合作、滇粤协作等工作机制，鼓励和引导各类人力资源服务机构开展专项招聘、供需对接等劳务协作服务，帮助农民工外出务工和就近就业。持续开展云南省人力资源服务行业助力乡村振兴人才精准支持行动，提升基层劳动者就业质量。

　　聚焦云南现代产业体系构建、世界一流“三张牌”打造、数字经济建设等发展战略，支持人力资源服务机构开展“组团式”“一条龙”“点对点”用工保障服务。支持人力资源服务机构开发适应就业多样化需求的灵活就业平台，广泛发布短工、零工、兼职及自由职业等各类需求信息，为劳动者居家就业、远程办公、兼职就业创造条件。

　　向人力资源服务机构广泛宣传、精准推送国家和云南省减税降费、稳岗补贴等稳就业促就业政策。对开展促就业工作成效突出的人力资源服务机构，按规定落实减免场地租金、给予奖励补贴、选树诚信服务机构等政策措施，并作为认定骨干企业和领军人物的重要标准。

　　举办云南省人力资源服务业发展专题研修班、云南省人力资源服务业知识技能竞赛、云南省人力资源服务高质量发展论坛等系列活动，帮助人力资源服务机构掌握前沿动态、拓展交流合作、提高发展能力，进一步夯实人力资源服务机构稳就业促就业的工作基础。（记者 赵艳艳）

(责编：曹淼、李源)

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