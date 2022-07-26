人民网北京7月26日电 （记者温璐、宋子节）今日，记者从民政部举行的例行发布会上获悉，截至目前，全国共发布城市社区专职工作人员岗位数量8.2万个，全部面向高校毕业生开放，其中2.5万个岗位专门招聘高校毕业生。

为促进高校毕业生到社区就业创业，近期民政部、教育部、财政部、人力资源社会保障部联合印发《关于做好2022年普通高校毕业生到城乡社区就业工作的通知》（以下简称《通知》）。会上，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良介绍，社区是人们休憩的港湾、安居的家园，是社会治理的基本单元。高校毕业生可以在社区服务业发展中施展才华。“十四五”城乡社区服务体系建设规划明确提出，鼓励发展生活性服务业，引导市场、社会力量发展社区托育、养老等服务业态。不断增长的社区服务新需求将为高校毕业生就业创业提供更大的发展空间。

陈越良指出，《通知》明确，对在社区提供养老、托育、家政、物业、健康等服务的小微企业，符合条件的，可以按规定落实社会保险补贴政策。高校毕业生在城乡社区服务领域创业的，按规定落实税费优惠、一次性创业补贴、创业担保贷款等政策。社区综合服务设施为相关提供社区服务的机构给予必要的场地支持。

“据统计，在城市社区工作者中，35周岁以下的青年人占到35%，他们已经成为社区治理的青春力量，为推动社区治理创新作出了积极贡献。”陈越良强调，高校毕业生可以在社区工作队伍中实现价值。社区是广大青年参与国家建设、感知群众冷暖、服务基层社会的重要载体。《通知》明确规定，原则上2022年所有新招聘城市社区专职工作人员岗位全部向高校毕业生开放，鼓励拿出较多数量岗位专门招聘有志热心服务群众的高校毕业生。截至目前，全国共发布城市社区专职工作人员岗位数量8.2万个，全部面向高校毕业生开放，其中2.5万个岗位专门招聘高校毕业生。

陈越良表示，高校毕业生可以在社区专业领域发展中绽放青春。新时代的社区工作既是平凡朴实的，也是复杂精细的；既是群众性社会化的，也是专业性智能化的，做好新时代社区工作需要一大批高素质、专业化人才参与。“十四五”规划中提出“现代社区培育”的规划目标，近期民政部会同有关部门印发了《关于深入推进智慧社区建设的意见》，展现了社区专业领域加快发展的美好图景。

(责编：曹淼、李源)