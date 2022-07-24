原标题：2022工业互联网融合创新应用·行业推广案例专家评审会召开

2022年7月22日，第二届工业互联网融合创新应用·行业推广案例专家评审会在京召开。会议由中国工业经济联合会（以下简称工经联）执行副会长、原国有重点大型企业监事会主席路耀华主持。

工经联执行副会长、原国有重点大型企业监事会主席路耀华

“第二届工业互联网融合创新应用·行业推广行动应用案例征集活动”（以下简称推广行动）是2022年（第四届）全球工业互联网大会的重磅环节，全方位征集近1000个行业应用案例，并根据细分行业遴选出100个优秀应用案例和年度十大典型应用案例。本次评审专家及流程具有行业权威性，并结合了全国首个“工业数字化转型综合指数”标准，对行业发展具备很高的指导价值。

专家评审会现场

出席此次专家评审会的有朱蕤、曹光佑、国一民、杜渊泉、李克、寻寰中、潘良等原国有重点大型企业监事会主席，还有赛迪智库信软所工业互联网研究室副主任宋颖昌和中国工业经济联合会全球产业研究中心副主任朱瑾。波司登、鞍钢矿业、国网电力和新凤鸣等四位典型案例企业代表通过线上参会。

会上，工经联全球产业研究中心副主任朱瑾对今年推广行动的主要成果进行了简要介绍。除了征集近1000个行业应用案例、遴选100个优秀应用案例等成果之外，推广行动还联合工信部赛迪研究院共同发起“工业数字化转型综合指数”，并作为推广行动对案例从技术、业务、管理等多维度评选的标准。

赛迪智库信软所工业互联网研究室副主任宋颖昌介绍了“工业数字化转型综合指数”的研究成果和未来展望。综合指数现已形成1个一级指标、12个二级指标、33个三级指标，同时完成了工业数字化转型综合评估的问卷调查，并将其应用到企业案例的综合评审中。未来，工信部赛迪研究院和工经联还会深化在指数体系方面的合作，出台10大重点行业转型指数和6大新模式特色指数。

评审会上，线上参会的四家企业代表对本企业参选的应用案例进行了展示和讲解。最后，在各位评审专家的严格评审和一致推举下，本届“工业互联网融合创新应用·行业推广行动”十大典型案例名单顺利诞生。

评审专家还就本次遴选及其对行业发展的影响发表了意见。评审专家一致认为，十大典型案例名单能够为行业的发展树立榜样，也能发扬企业不断开拓的精神。当前，一些企业结合国际和国内工业互联网的发展，攻坚相关技术和方案，并取得了多方面的成果。未来，这些企业要做好带头作用，持续引领并深化工业互联网的发展。

在这个过程中，中国工业经济联合会积极搭建交流平台，发挥协调者和引导者的作用，通过典型模式、典型场景和典型案例的探索，以及标准的制定与推广、应用，充分协调供需关系、资源布局，引导行业走向标准化、成熟化，助力企业在工业互联网和数字化转型的道路上尽快走出适合自身的模式。

路耀华对评审会进行了总结发言。他指出工业互联网既是多年来政府工作报告的关键词，也是当前企业数字化转型的核心抓手。十大典型案例名单能够加快工业互联网融合创新，推动优秀案例应用到典型场景当中，充分实现其社会价值和商业价值。

同时，他表示专家的意见全面透彻，横向、纵向交叉和点、面结合，对推广行动的下一步工作大有启发，也对工业互联网行业发展具有指导意义。

(责编：曹淼、李源)