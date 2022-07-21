原标题：2022年（第四届）GIIC工业数字化暨UNIDO Global Call 2022中国技术储备入围名单即将发布！

为更好地总结工业互联网领域阶段性发展成果、继续推进工业数字化转型工作，加快发展工业互联网，“2022年（第四届）全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会”（简称“2022年（第四届）全球工业互联网大会”）将于2022年7月27日—29日在中国·浙江·乌镇举办。

联合国工业发展组织全球方案征集（UNIDO Global Call）是UNIDO在全球应对气候变化、疫后经济重建和绿色复苏以及可持续发展十年行动计划的大背景下提出来的年度旗舰项目。UNIDO Global Call 2022由UNIDO ITPO上海办公室牵头发起，聚焦“绿色低碳技术与净零目标”主题。

作为UNIDO Global Call 2022中国区战略合作伙伴，中国工业经济联合会全球产业研究中心将和UNIDO ITPO上海办公室共同举办UNIDO Global Call2022工业数字化中国技术储备方案征集活动。

“UNIDO Global Call 2022中国技术储备方案征集活动”将结合“2022年工业互联网融合创新应用·行业推广行动应用案例征集活动”，遴选出100个优秀应用案例和年度十大典型应用案例，并与“工业数字化转型综合评价指数”和《2022年工业互联网行业融合创新应用报告》一起作为研究成果在“2022年（第四届）全球工业互联网大会”上隆重发布。同时，入选案例还有机会在“GIIC工业数字化暨UNIDO Global Call 2022中国技术储备入围名单发布仪式”上展示，以及被推荐为“全球工业数字化创新技术和解决方案”。

UNIDO Global Call 2022的工业数字化中国技术储备方案征集领域如下：

工业设计数字化：工业产品设计数字化、协同化、虚拟化和智能化方案

工业制造数字化：大数据、边缘计算、物联网、人工智能、区块链、交互技术等技术的工业制造应用方案

工业管理数字化：工业管理数字化与智能决策方案

数字化治理：数字化技术应用赋能区域管理方案

●活动报名

为通过征集活动给市场提供更多解决方案以及优秀案例，现诚邀相关领域优秀企业踊跃报名参与。

征集时间为2022年6月21日至7月24日。

● 报名方式

方式一：

https://www.unido.org/globalcall2022

提交申请

方式二：

登录http://www.giicwuzhen.com，选择“行业推广行动”，“UNIDO Global Call 2022”征集入口申报

(责编：曹淼、李源)