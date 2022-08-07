农村居民人均可支配收入上半年实际增长4.2%
2022年08月07日05:01 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京8月6日电 （记者李晓晴）记者日前从农业农村部获悉：上半年，乡村富民产业稳定发展，农村就业增收渠道不断拓宽。在产业带动、就业创业拉动下，上半年农村居民人均可支配收入9787元，实际增长4.2%。
农产品加工业恢复向好。上半年全国农副食品加工业增加值同比增长3.3%，6月农业产业化国家重点龙头企业采购经理指数为52%、比制造业高1.8个百分点。农产品电子商务较快发展，农产品网络零售额2900亿元、同比增长12.4%。乡村休闲旅游业逐步恢复。农村就业创业势头良好。建设50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇，促进农民就地就近就业。
据介绍，全力促进农民就业增收是今年农业农村工作的重点任务之一，主要通过发展产业促进农民就业增收，重点引导各地立足县域和特色优势资源，加快推进一二三产业融合发展，让农民能够就地就近就业。
截至6月末，返乡农民工就业率90.7%，同比提高2个百分点。
《 人民日报 》（ 2022年08月07日 01 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 全国城市农贸中心联合会马增俊：RCEP助力区域经济高水平发展
- 人民网北京8月6日电 （记者杜燕飞）日前，浙江（台州）RCEP经贸合作论坛在台州举行。论坛期间，全国城市农贸中心联合会会长马增俊表示，RCEP红利持续释放，区域经济将成为经济新增长极，制造业、服务业、数字经济化以及流通领域，将迎来更大发展空间。…
相关新闻
- 评论
- 关注