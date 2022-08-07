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农村居民人均可支配收入上半年实际增长4.2%

2022年08月07日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月6日电  （记者李晓晴）记者日前从农业农村部获悉：上半年，乡村富民产业稳定发展，农村就业增收渠道不断拓宽。在产业带动、就业创业拉动下，上半年农村居民人均可支配收入9787元，实际增长4.2%。

　　农产品加工业恢复向好。上半年全国农副食品加工业增加值同比增长3.3%，6月农业产业化国家重点龙头企业采购经理指数为52%、比制造业高1.8个百分点。农产品电子商务较快发展，农产品网络零售额2900亿元、同比增长12.4%。乡村休闲旅游业逐步恢复。农村就业创业势头良好。建设50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇，促进农民就地就近就业。

　　据介绍，全力促进农民就业增收是今年农业农村工作的重点任务之一，主要通过发展产业促进农民就业增收，重点引导各地立足县域和特色优势资源，加快推进一二三产业融合发展，让农民能够就地就近就业。

　　截至6月末，返乡农民工就业率90.7%，同比提高2个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月07日 01 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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