我国企业承接服务外包合同额上半年同比增长12.3%
2022年08月07日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月6日电 （记者罗珊珊）记者日前从商务部获悉：上半年，我国企业承接服务外包合同额9875亿元，执行额6454亿元，同比分别增长12.3%和14.3%。其中，承接离岸服务外包合同额5473亿元，执行额3607亿元，同比分别增长10.7%和10.0%。
从业务结构看，上半年，我国企业承接离岸信息技术外包、业务流程外包和知识流程外包执行额分别为1553亿元、642亿元和1413亿元，同比分别增长2.9%、17.8%和15.2%。其中，检验检测服务、信息技术解决方案服务、互联网营销推广服务、金融后台服务等离岸服务外包业务增速较快，同比分别增长85.6%、85.3%、61.7%和37.1%。
从区域布局看，上半年，全国37个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额4911亿元，执行额3295亿元，同比分别增长10.5%和10.6%。长三角地区承接离岸服务外包合同额2462亿元，执行额1810亿元，同比分别增长11.7%和11.1%。
《 人民日报 》（ 2022年08月07日 01 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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