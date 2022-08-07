本报北京8月6日电 （记者王政）工业和信息化部近日发布最新数据显示，上半年，随着稳经济一揽子政策措施逐步落地生效，轻工业韧性好、发展稳的优势持续显现，轻工主要行业投资规模保持两位数增长，高于去年同期和全国当期水平。

生产持续恢复。上半年，轻工业规模以上工业增加值增长4.6%，高于全部工业1.2个百分点。鞋、表、房间空气调节器、家用燃气热水器产量同比分别增加8.7%、10.2%、1.1%和2.3%。

盈利有所改善。上半年，规上轻工企业营业收入11.4万亿元，同比增长7%，实现利润总额6933亿元，同比增长5.2%，高于工业平均4.2个百分点。

出口保持平稳。据海关数据，上半年，轻工8种重点商品累计出口额2117.4亿美元，同比增长10%。其中，箱包、鞋靴、玩具出口增速超过20%。塑料制品出口增长15.6%。

消费刚性较强。上半年，轻工十类商品零售额33480亿元，同比增长2.1%。其中，生活必需类产品表现较好，粮油食品类、饮料类商品零售类值同比分别增长9.9%、8.2%。

《 人民日报 》（ 2022年08月07日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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