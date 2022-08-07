本报记者 王 梅

连片盛开的油菜花里，插着许多蓝色和黄色的小板子，细看发现，上面粘满了大大小小的虫子。这里是青海省西宁市大通回族土族自治县景阳镇甘树湾村。“300多亩油菜地，全部用上了这种粘虫板。”大通丰谷良种繁育专业合作社理事长保吉栋说，合作社今年还种植了1200亩露天蔬菜和200多亩马铃薯，也都使用绿色防治措施。

“甘树湾村是一个缩影，大通县有20万亩土地使用了黑色地膜、粘虫板、杀虫灯等绿色防治措施，最大程度减少化学农药使用量。”大通县农业技术推广中心副主任石玉文说。

2019年4月，青海省政府印发文件，在全省开展化肥农药减量增效行动，减少化肥、农药用量的同时，采取生态控制、生物防治、物理防治等技术，改善农产品产地环境，保障农产品质量安全，提升农产品品质，促进农业生产提质增效。大通县抓住时机，在全县推广实施化肥农药减量行动。

“一开始，确实有顾虑。”保吉栋说，农户们担心化肥农药减量使用后，农产品产量上不去，而且使用绿色技术的投入比单纯使用化肥农药高。“好在政府有补贴，一亩地补贴4至6袋有机肥，还免费发放地膜、粘虫板等，我们这才大着胆子推行减量。”保吉栋介绍，目前合作社的1700亩农田中，有机肥使用量达到70%，其余使用配方化肥。

“实施化肥农药减量增效行动以来，截至去年底，全县化肥使用量累计减少7462吨、农药使用量累计减少45.38吨。2021年，全县化肥、农药使用量较2018年分别减少30%和20%以上。”大通县农业农村局副局长杨源鸿说。

有机肥需求量大，如何保障供应？大通县成立了青海禾田宝生物科技有限公司，就地收集畜禽粪便，制成生物有机肥。“不仅帮养殖场（户）解决了畜禽粪便的环境污染问题，还在一定程度上解决土壤板结、养分流失等问题。”公司负责人袁录明说。

减量还需增效。石玉文介绍，大通县农业技术推广中心成立了技术服务、良种繁育、机械工作服务队，开展良种与良法集成推广，还邀请种植专家为农户授课、指导，确定肥料品种数量和施肥方法。“经过3年努力，全县农业科技进步贡献率达到60%，农产品产量提高了15%，品质也明显提升。”

2019年10月，农业农村部公布第二批国家农产品质量安全县（市）名单，大通县榜上有名。杨源鸿介绍，大通县的农产品已经销售到西宁、西安、成都、广州等地。

“这几年，我们合作社的农产品卖出了好价钱，市场供不应求。去年，合作社收入200万元，还带动周边800户农民共计增收300万元。”保吉栋说。

“我们将继续实施化肥农药减量增效行动，推广农业科技示范，不断改善耕地质量，提高农产品品质，增加农民收入。”大通县委书记刘波说。

《 人民日报 》（ 2022年08月07日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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