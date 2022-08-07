本报北京8月6日电 （记者吴秋余）中国人民银行近日发布的2022年第一季度支付体系运行总体情况显示：今年一季度，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等数据总体保持增长。一季度，全国银行共办理非现金支付业务967.30亿笔，金额1149.85万亿元，同比分别增长10.74%和7.91%。支付系统共处理支付业务2140.37亿笔，金额2487.45万亿元，同比分别增长16.27%和12.35%。

数据显示，一季度银行账户数量小幅增长。截至一季度末，全国共开立银行账户139.07亿户，环比增长1.78%。单位银行账户数量保持增长，一季度企业、个体工商户新开立单位银行账户343.71万户，同比增长14.18%。

截至一季度末，全国共开立银行卡93.19亿张，环比增长0.78%。人均持有银行卡6.60张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。一季度，全国共发生银行卡交易941.81亿笔，金额264.90万亿元，同比分别增长10.90%和3.90%。

一季度，商业银行电子支付业务量基本平稳，银行共处理电子支付业务632.62亿笔，金额739.77万亿元，同比分别增长3.68%和4.18%。其中，网上支付业务235.70亿笔，金额585.16万亿元，同比分别增长4.60%和5.72%；移动支付业务346.53亿笔，金额131.58万亿元，同比分别增长6.24%和1.11%。一季度，非银行支付机构处理网络支付业务2313.28亿笔，同比增长4.85%，金额84.41万亿元，同比下降2.38%。

此外，一季度人民币跨境支付系统业务量保持增长，人民币跨境支付系统处理业务84.43万笔，金额22.35万亿元，同比分别增长11.69%和27.80%，日均处理业务1.41万笔，金额3725.01亿元。一季度，网联清算平台处理业务1511.45亿笔，金额105.83万亿元，同比分别增长15.60%和2.68%。日均处理业务16.79亿笔，金额1.18万亿元。

《 人民日报 》（ 2022年08月07日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经