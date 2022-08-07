原标题：北京推动历史建筑精细化保护管理-光明日报-光明网

新华社北京8月6日电（记者郭宇靖）为进一步做好北京市历史建筑保护利用工作，北京市规划自然资源委会同市住房城乡建设委起草了《北京市历史建筑保护利用管理办法（试行）》（征求意见稿），自2022年8月5日起在网上公开征求意见。该办法明确界定各类保护行为边界，为保护责任人日常维护和修缮提供了指引，对历史建筑保护进行了精细化的政策设计。

北京市规划自然资源委有关负责人表示，《北京历史文化名城保护条例》明确将历史建筑纳入保护对象，构建了历史建筑的全流程保护体系，提出了保护利用的目标要求。北京市历史建筑现存数量多、分布广，亟须细化研究配套管理制度、明确保护修缮要求、完善相关审批流程、提出活化利用指引。为此，该办法进一步完善了历史建筑保护政策体系，为历史建筑保护工作提供保障。

具体来看，该办法界定了各类保护行为边界，依据保护利用过程中对历史建筑干预程度的不同，界定了“日常保养”“维护和修缮”等措施的行为边界和管控要求，以及“应急抢险”与拆除后“原址复建”的区别，避免修缮过程中因界线模糊而造成的“建设性破坏”。同时，该办法明确了分类管控的底线，兼顾保护与民生改善。在保护价值载体的前提下，为适应现代生活需求，该办法提出“维护和修缮”行为的分级管控标准，明确在修缮过程中“哪些可以动、哪些不能动”，推进历史建筑的活化利用。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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