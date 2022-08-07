赵婷婷

原标题：北京将加快城市更新条例立法建立保障房房源长效筹集机制

《北京住房和城乡建设发展白皮书（2022）》（以下简称《白皮书（2022）》）日前发布。其中透露，本市将加快构建以公租房、保障性租赁住房、共有产权住房及安置房为主体的住房保障体系，建立保障房房源长效筹集机制，继续优化审核分配机制，持续推进公租房运营管理规范化。

建立保障房房源长效筹集机制

《白皮书（2022）》透露，2021年，北京市坚持“房住不炒”定位，围绕实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标，统筹谋划、综合施策，增强房地产调控与相关政策的协调联动，统筹推进住房租赁市场制度建设，聚焦民生痛点持续规范市场秩序，推动房地产市场平稳健康发展。

今年以来，房地产市场受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力影响，不确定性因素多，下一步本市将围绕“三稳”目标下功夫，完善长效机制，继续保持政策连续性、稳定性，推进各项政策措施更加精细化、精准化，进一步规范市场秩序，推动住房租赁条例实施，促进市场平稳健康发展。

2021年，北京市加强住房保障发展顶层设计，多渠道筹集保障房房源，大力发展保障性租赁住房，深入推进住房保障高质量发展，织密织牢住房保障兜底网络。当前，本市住房保障体系还有待继续完善，保障房整体供应不足，保障性租赁住房处于起步阶段。

下一步，将加快构建以公租房、保障性租赁住房、共有产权住房及安置房为主体的住房保障体系，建立保障房房源长效筹集机制，继续优化审核分配机制，持续推进公租房运营管理规范化，进一步提升安居宜居水平。

加快城市更新条例立法

《白皮书（2022）》提到，2021年，北京市制定实施“十四五”老旧小区改造规划，出台引入社会资本、加快危旧楼房改建项目审批等20余项改革政策，推进六类更新项目稳步实施，推动城市建设向存量更新转变。当前，城市更新类型多、规模大、任务重，亟待加力提速，配套政策不够完备，多元参与机制有待培育完善；物业管理难点问题多、治理难度大，需要持续攻坚。

下一步，将因地制宜探索城市更新模式，加快城市更新条例立法，筑牢政策保障和法规支持体系，高效推进老旧小区改造，深入推进老城平房保护，加快危旧楼房改建试点扩面，推动街区更新与基层治理有机结合，加强物业管理路径模式创新，推动形成社区治理合力。

2021年，北京市统筹推进疫情防控和建筑业发展，有序推进建筑企业复工复产。然而，行业发展现状与高质量发展目标仍有差距，工业化、智能化发展水平有待提升。

下一步，将有序推动重点投资任务落地，科技赋能促进建筑行业转型升级，优化营商环境营造良好发展生态，完善信用体系强化信用信息共享应用，完善工程质量保障体系，源头引领品质提升，改进监管措施稳步提升施工安全水平，多措并举推动建筑业高质量发展。

将加快推进建筑绿色发展立法

《白皮书（2022）》介绍，2021年是碳中和行动的“元年”，北京市住房和城乡建设系统落实“双碳”战略部署，推进建筑业低碳绿色发展。促进高星级绿色建筑加快发展，推动高标准商品住宅建设，推进装配式建筑、超低能耗建筑发展，墙体材料应用推广、散装水泥发展、建材绿色供应链建设效果明显，建筑垃圾资源化生产使用大幅增长，建筑领域污染防治取得实效。当前，建筑业绿色转型仍需加快，节能减排需要纵深推进，政策机制有待进一步完善。

下一步，将继续落实本市碳达峰、碳中和行动方案，加快推进建筑绿色发展立法，完善政策措施、标准体系及技术规程，重视新技术、新材料、新模式、新工艺的赋能，加强绿色标识管理，提升建材管理服务水平，多措并举抓好污染防治，助力建设绿色低碳城市。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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