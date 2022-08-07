王斌 袁艺

原标题：数字服务“黑科技”月底亮相服贸会

我在服贸会等你

能够替代人工深入危险境地的5G建筑巡检机器狗、扫描纸质作业即可自动识别错题的智能学习终端……北京青年报记者了解到，本月底，中关村软件园将携手10余家园区企业参展服贸会，全面展示数字服务最新成果。

昨天下午，北青报记者来到位于中关村软件园的广联达科技股份有限公司，今年是该公司第三次参与服贸会，将在国家会议中心京津冀展区参展。据广联达高级副总裁只飞介绍，广联达作为数字建筑平台服务商，此次参展，重点带来基于智慧工地的一些智能硬件产品，包括国内首个5G建筑巡检机器狗、迎宾引导的机器人、AI健康码访客一体机、可以上云的塔机监测一体机、蜂鸟AI产品、现场记录仪、智能安全帽等，这些都是应用了云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能技术的一些特别有意思、互动感很强的交互设备，普通大众可以近距离体验。

“比如，即将参展的5G建筑巡检机器狗，是国内首个部署了完整的5G巡检系统的机器狗。”只飞说，在实际应用中，巡检机器狗能够替代人工深入危险境地，完成远程自动巡检任务。同时，巡检机器狗能够适应多种地形环境，实现现场无人值守。巡检机器狗还可以远程喊话，实时解决现场问题，能实现场景智能识别，自动发现现场问题，生成工单，自主步态切换，能适应复杂建筑工地环境。

除了亮眼的产品，广联达还将带来一系列数字解决方案，如广联达数字新成本解决方案、广联达建设方智慧工地管理系统等，并发布《2022建设方数字化白皮书》等。

“服贸会是企业展示自己、了解海外的重要窗口。”只飞说，“对于想要走出国门、谋求发展的企业来说，服贸会给我们搭建了很好的合作对接平台，创造了跨行业交流的机会。从过去两年参与服贸会的情况来看，我们在服贸会期间每日客户接待量超过1000人次，包括中国能源建设集团、北京中鸿建设、中南建设集团等建筑关联企业，通过服贸会深度认知广联达。同时，参展服贸会后，政府部门和协会相关领导也给予了广联达更多关注，扩大了广联达的影响力。”

在网易有道公司，北青报记者看到了即将在服贸会上亮相的有道智能学习终端、有道智能词典笔等产品。工作人员将教辅作业放在智能学习终端里进行扫描，系统便可自动识别出错题，同时还能生成错题集，打印成专属错题本。据介绍，智能学习终端搭载的学业大数据平台，可以通过细致的归因归类，去分析每个学生掌握知识背后的薄弱点，为学生提供个性化学习建议。

此外，现场展示的有道智能词典笔，搭载了该公司自主研发的YNMT（神经网络翻译）技术和行业领先的OCR（光学字符识别）技术。工作人员拿出一篇英语文章，用智能词典笔轻轻一扫，词典笔搭载的屏幕上立刻显示出中文翻译，颠覆了传统的查词体验。

“此次服贸会，网易有道将携带最新产品亮相教育服务专区，共享数字科技发展成果。”网易有道总裁金磊介绍说，希望借助服贸会平台，向全球更好地展示出硬核科技实力，加大语言服务产品力度，助力中国企业“走出去”，在深挖国内市场的同时，还能借助服贸会平台把这些数字产品和服务进一步拓展到海外国家和地区。摄影/本报记者 袁艺

内存

中关村软件园数字服务企业占比超九成

作为北京唯一的国家软件产业基地、国家软件出口基地和国家数字服务出口基地，中关村软件园已汇聚了包括腾讯、联想、百度、新浪等700多家国内外知名IT企业总部和全球研发中心，数字服务企业占比超九成。

北青报记者了解到，中关村软件园获批基地以来，围绕数字贸易产业发展任务，在大数据、云计算、5G、互联网、人工智能、量子科学、集成电路、芯片设计等数字经济前沿技术领域和创新应用方面，培育形成了全国领先的产业集群。据中关村软件园产业研究总监，产业服务部部长汪蔚介绍，从2020年到2021年，中关村软件园企业产值从3366亿元增长至4295亿元，数字服务与数字贸易发挥着中流砥柱的作用。

“为了对接、满足数字贸易企业日渐萌生的新需求，我们不断建设完善共性技术支撑体系，升级了融合通信中心，推动数据中心扩容升级，建设了云服务平台、IPv4-IPv6交换平台、信息安全平台等一系列平台。”汪蔚说。

近几年的服贸会期间，来自中关村软件园的5G、大数据、人工智能、区块链、云计算等国际国内数字服务龙头企业先后参展，全面展示出中关村、北京市在全球服务领域数字化、网络化、智能化发展的最新成果和技术应用。

据了解，今年服贸会期间，在综合展年度主题专区，中关村软件园内的企业“作业帮”将展示教育科技全套解决方案，智能答疑、智能练习、智能批改等领域先进技术；在电信、计算机和信息服务专题展区，联想打造的新IT解决方案与服务将成为推动各行业数字化智能化的实践案例；在文旅服务展区，达闼科技作为全球首家云端机器人运营商，将带来能表演戏剧的云端智能人型服务机器人、能送餐递物的室内多功能云端机器人、能介绍讲解的云端智能虚拟机器人；在工程咨询与建筑服务专题展区，作为中国数字建筑行业代表，广联达将重点展示数字建筑服务以及海外服务贸易出口的发展成果。 文/本报记者 王斌

(责编：孙红丽、李楠桦)

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