佘惠敏

原标题：国产大飞机怎样啃动万亿元市场

近日，中国商飞公司发布消息，国产大飞机C919完成取证试飞，这意味着C919距离交付投入商业运行又近了一步。目前，全球可搭乘百人以上的民航大飞机市场被空客和波音两家公司垄断，中国大飞机能否打破垄断？从C919的三大特点，我们可以做出客观预测。

一是立足自主技术研发。在飞机制造中，最具技术含量、成本占比最高的是结构系统、发动机系统和航电系统这三部分。C919的结构系统由中国商飞设计，多家国内企业一起制造，具备完全自主知识产权；发动机则由美、法合资公司CFM提供，在当前国际形势下，这存在一定风险，可加快国产替代产品的研发；航电系统由中美合资的昂际航电公司提供。

C919项目立项时，就在引导国内外企业合作成立合资公司，推动相关技术国产化。除上述3大系统外，飞机其他部分的组件和技术多由中外合资企业提供，C919的国产化率约60%。其实，国产化率并非越高越好。航空制造业被誉为“工业之花”，产业链长，附加值高，“吃独食”不利于开拓海外市场。C919立足自主技术研发，采用“主制造商+供应商”模式生产，我们已经将项目主导权掌控在手中。

二是接轨国际通行规则。商业大飞机领域行业壁垒高，适航证是其中最重要的壁垒，是大飞机进入国际市场的入场券。要取得适航证，先要进行试飞，表明其安全性和可靠性满足适航规章要求。C919于2017年5月成功首飞，之后的5年时间里，6架飞机在全国各地取证试飞，验证了飞机在失速、结冰、高温、高寒等种种极端情况下的安全性和可靠性。除在国内申请适航证外，中国商飞已向欧洲航空安全局（EASA）提出了C919适航申请，并获得受理。

取证试飞的过程有多艰难，从商飞公司宣传照片上一首题为《贺C919完成取证试飞》的诗可以得知：首飞不易适航难，六架雄鹰非等闲。夏去疆南迎酷暑，冬来漠北盼严寒。结冰遍向神州觅，风侧单吹嘉峪关。莫道审查多峻厉，成功取证尽欢颜！按照国际适航标准设计、生产并试飞成功的C919，已经证明了其可靠可用，为投入商业运营打下坚实基础。

三是背靠广阔中国市场。据预测，到2040年中国客机队规模将达到9957架，占全球比例22%，成为全球最大单一航空市场；未来20年中国将接收民航客机9084架，市场总价值超9万亿元。

C919是一款面向主流市场的商业客机，想在美国波音和欧洲空客两大巨头眼皮底下“上位”，会面临很多“非技术因素”阻碍。前车之鉴是加拿大庞巴迪公司，该公司曾研发百座以上的C系列客机，挑战大飞机市场，结果遭遇重重打压，不得不将该项目卖给空客。C919对标的是空客A320和波音737系列机型，158座至168座的C919飞机，航程4075公里至5555公里，标价0.99亿美元，而空客A320售价1.1亿美元，波音737MAX售价1.2亿美元。载客能力相当，C919性价比更高，加上其安全可靠的性能，又背靠广阔的中国大市场，我们相信，C919有条件重写世界航空市场格局。目前，C919已累计有815架订单数。

C919是中国大飞机事业的起飞之作，带动形成的我国民用航空产业链蕴含着巨大潜力，国内如今已有22个省市、200多家企业、近20万人参与大型客机项目研制和生产。中国制造潜力无限，中国大飞机的故事正在开启。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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