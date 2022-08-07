齐 慧

原标题：保障交通网络高效畅通

近日召开的中共中央政治局会议强调，提高产业链供应链稳定性和国际竞争力，畅通交通物流，优化国内产业链布局，支持中西部地区改善基础设施和营商环境。

专家学者表示，上半年，在物流保通保畅等各项措施的支持下，交通运输主要指标在经历短暂波动后逐步恢复，总体回归到正常发展轨道，为经济社会正常运转和持续发展提供了有力支撑。下半年，要继续落实保通保畅要求，进一步保物流、保投资、保就业。

保证重点功能有序运转

7月份以来，全国铁路货物发送量、公路货运量、监测港口完成货物吞吐量、主要国际航空口岸货邮运输量、邮政快递业务量分别达到2019年同期的111.1%、95.6%、116.4%、103.7%和185.2%。

虽然目前交通恢复情况良好，运行态势趋稳，但仍不可放松警惕。中共中央政治局会议要求，要坚决认真贯彻党中央确定的新冠肺炎防控政策举措，保证影响经济社会发展的重点功能有序运转，该保的要坚决保住。

“4月份以来，各部门持续推进稳增长、物流保通保畅相关政策落实。各区域通行政策积极落实，取消低风险区域货运车辆通行限制，打通制造、流通领域的物流瓶颈，加大对物流枢纽、基础设施及物流企业的支持力度，保障国内循环畅通。”中国物流信息中心高级经济师胡焓表示。下半年，要继续落实好行之有效的做法，加强统筹调度，加强供需对接，保障交通网络高效畅通，确保重点物资安全高效运输，全力推进货运物流复工复产达产，严防过度通行管控问题反弹。

在保畅通的同时，也要注重精准对接，全力做好稳外贸稳外资工作，要继续出台相关支持措施，保障外贸通关环节顺畅，引导外贸企业快速通关，发挥中欧班列等的积极作用，助力外贸物流效率提升，畅通国际循环。

在重重挑战之下，交通行业还需要久久为功，完善保通保畅长效机制。“下一步，我们将充分发挥国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，会同各成员单位督促指导各地严格落实物流保通保畅、‘九不准’以及第九版《新型冠状病毒肺炎防控方案》有关要求，重点做好相关工作。”交通运输部运输服务司副司长王绣春说。

发挥交通投资重要作用

交通投资是经济社会发展的稳定器，既能带动当前经济发展，又能提升基础设施水平，为未来发展打基础。中央财经委员会第十一次会议提出，加快建设国家综合立体交通网主骨架，加强沿海和内河港口航道规划建设，优化提升全国水运设施网络。6月底的国务院常务会议也提出了“年内再开工一批国家高速公路联通、省际公路瓶颈路段畅通、内河水运通道建设、港口功能提升等工程”的具体要求。

交通运输部新闻发言人舒驰表示，经过综合分析研判，下半年交通运输经济将延续恢复态势。要抓住这一有利时机，积极做好扩大交通有效投资工作，努力实现全年行业发展预期目标。要坚持适度超前，以联网补网强链为重点，加快建设“6轴、7廊、8通道”国家综合立体交通网主骨架，着力推动打通“断头路”、水运通道项目等开工建设，提前实施一批重大交通工程。督促各地紧抓施工“黄金期”，在确保质量和安全的前提下形成更多实物工作量。

国家综合货运枢纽是国家综合立体交通网的关键节点和重要支撑，是多种运输方式一体化衔接的重要载体，也是下半年乃至今后一个时期交通投资建设的重点。交通运输部综合规划司副司长王松波表示，要支持综合货运枢纽及集疏运体系建设和装备购置，“用3年左右时间，集中支持30个左右城市实施国家综合货运枢纽补链强链，服务产业链供应链延伸，践行绿色低碳发展。拟于9月份发布第一批支持的城市或城市群名单，支持约10个城市综合货运枢纽补链强链”。

此外，还要加大对农村公路的投资力度。“计划在提前完成今年原定任务目标基础上，再新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座。预计今年累计完成新改建农村公路15万公里、实施农村公路安全生命防护工程8万公里、改造农村公路危桥8000座。”交通运输部公路局副局长顾志峰介绍。

提升效能优化营商环境

中国物流与采购联合会发布数据显示，上半年，我国物流需求得到有效改善，市场规模呈现良好增长态势，全社会物流总需求增长3.1%，物流业总收入增长超过6%。

也要看到，虽然整体情况有好转，但交通物流领域链条长、从业者多、企业规模普遍偏小，抵御风险能力较弱，极易受到疫情冲击，进而影响交通运行效率。

胡焓表示，从外部看，世界贸易增长动能减弱，中物联全球制造业PMI新出口订单指数连续4个月位于50%以下；从内部看，6月份仍有超五成企业反映市场需求不足，部分领域市场需求恢复仍存在一定滞后性。因此，需进一步加大对交通行业企业的支持力度。

一方面，要加大政策及资金支持。舒驰表示，交通运输部将指导交通运输企业和经营业户落实好1000亿元交通物流专项再贷款，推动留抵退税、缓缴社保费、货车贷款延期还本付息等政策落实到位，指导各地交通运输主管部门加强协调配合开展形式多样的融资对接专项行动，推动银行尽快发放贷款。另一方面，要继续优化营商环境。王松波表示，将建立交通物流领域涉企违规收费专项整治工作领导小组和工作专班，会同相关部门制定自查自纠方案，加强与海关、商务、市场监管、发展改革等部门的协作配合，共同规范交通物流领域涉企收费行为。

交通运输部法制司司长魏东表示，将进一步推进“放管服”改革、优化营商环境，在取消、调整不合理罚款规定的同时，深入推进“互联网+监管”，积极探索信用监管方法，加强跨部门、跨区域的协同联动监管，努力提升交通运输行政管理效能，降低交通物流成本。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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