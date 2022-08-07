新华社北京8月7日电 孤独症又称自闭症，典型症状就是存在社交障碍、语言障碍等，人们通常以为孤独症患者难以感知他人情绪。澳大利亚一项新研究表明，孤独症患者其实能够识别他人面部情绪。

澳大利亚弗林德斯大学研究人员近日在国际期刊《孤独症研究》上发表两篇相关论文。研究人员以63名孤独症成年患者和67名普通成年人为研究对象，让他们在3至5小时内识别12种人类面部表情，如生气、悲伤等。

研究结果显示，尽管个体对他人表情的解读能力存在差异，但两组人群的解读结果并不存在明显差别，只有一小部分孤独症患者的识别情绪能力不如普通人。两组人群的解读结果均未受表情呈现方式和特殊表情等因素影响。

研究人员发现，孤独症患者并非不知道如何有效识别他人情绪，他们与普通人相比，只是准确度上略低且速度略慢。只有在面临特定社交互动或高压情景时，孤独症相关的社交障碍导致的差异才显现出来。

研究人员计划，未来将在真实生活中或虚拟现实场景中继续展开研究，以了解孤独症相关的情绪识别和反馈行为。

(责编：袁勃、杨光宇)

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