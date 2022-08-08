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7月进出口总值同比增长16.6%（新数据 新看点）

延续5月以来增速持续回升态势

2022年08月08日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月7日电  （记者杜海涛）据海关统计，今年前7月，我国进出口总值23.6万亿元，比去年同期增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，同比增长14.7%；进口10.23万亿元，同比增长5.3%。

　　7月份，我国进出口总值3.81万亿元，增长16.6%。其中，出口2.25万亿元，增长23.9%；进口1.56万亿元，增长7.4%。

　　海关总署统计分析司司长李魁文表示，今年，国家出台稳经济一揽子政策措施，支持企业纾困解难。海关也专门研究出台助企纾困降成本具体措施，切实为企业办实事解难题。随着这些措施落地见效，外贸市场主体活力有效激发。7月当月，我国进出口同比增长16.6%，延续了5月份以来外贸增速持续回升态势，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。

　　数据显示，前7月，我国有进出口实绩的外贸企业数量52.6万家，同比增加5.8%。其中，民营企业进出口11.8万亿元，增长15.3%，占我国外贸总值的50%。同期，外商投资企业进出口7.97万亿元，增长2.7%。国有企业进出口3.8万亿元，增长15.5%。

　　一般贸易进出口增长、比重提升。前7月，我国一般贸易进出口15.17万亿元，增长14.5%，占外贸总值的64.3%，比去年同期提升2.3个百分点。其中，出口8.6万亿元，增长20.7%；进口6.57万亿元，增长7.3%。同期，加工贸易进出口4.76万亿元，增长3.9%。

　　对东盟、欧盟、美国和韩国等主要贸易伙伴进出口增长。前7月，与东盟贸易总值为3.53万亿元，增长13.2%；与欧盟贸易总值为3.23万亿元，增长8.9%；中美贸易总值为2.93万亿元，增长11.8%。

　　同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口7.55万亿元，增长19.8%。其中，出口4.27万亿元，增长19.8%；进口3.28万亿元，增长19.8%。

　　机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前7月，我国出口机电产品7.57万亿元，增长10.1%，占出口总值的56.6%。其中，自动数据处理设备及其零部件9182亿元，增长4.4%；手机4946.3亿元，增长2%；汽车1757.4亿元，增长54.4%。同期，出口劳动密集型产品2.41万亿元，增长15.2%。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月08日 01 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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