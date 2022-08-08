本报记者 贺广华 强郁文

习近平总书记强调：“创新不问出身，英雄不论出处。要改革重大科技项目立项和组织管理方式，实行‘揭榜挂帅’、‘赛马’等制度。”

湖北省科技厅于2019年7月启动科技项目“揭榜挂帅”制，武汉联影生命科学仪器有限公司同中国科学院精密测量科学与技术创新研究院，历经两年联合攻关，9.4T超高场动物磁共振成像系统成功下线，形成自主商业化产品。

联影还与中科院精密测量创新研究院等单位共同组建了武汉中科医疗科技工业技术研究院，创新体制机制，各取所长、强强联合。

“人员互聘、平台共享，协同攻关，科研以实现市场目标为导向。”医工院副院长、武汉联影智融医疗科技有限公司董事长李敦说，“揭榜挂帅”促使企业形成产学研深度融合的理念。

“在‘揭榜挂帅’过程中，企业和科研单位如互有需求，政府就支持他们组成新型研发机构，推动科研成果高效转化。”武汉市科技局副局长徐涛说，目前医工院配备研发人员100余名；在武汉，医工院这类新型研发机构已达20余家。

企业发榜，能者揭榜。变科技项目“委派制”为“揭榜制”，转变的不仅是企业的科技创新理念，还是科技项目的组织遴选方式。

2021年5月，联影再度参与“揭榜挂帅”攻关项目。不同的是，联影由提出需求的发榜方，变为牵头攻关的揭榜方——联影智融与华中科技大学同济医学院附属同济医院等单位组成“产学研医”创新联合体，共同揭榜武汉市科技重大专项技术攻关榜单上的“三维影像导航手术机器人整机系统研发”项目。

在联影智融的实验室，研发人员正忙着调试一台手术机器人设备。“传统穿刺手术由医生‘盲穿’，手术机器人则通过三维影像实时重建等技术实现精准定位，大幅提高手术安全性。”李敦说。

目前，国内手术机器人需求不断增长，而关键部件严重依赖进口。武汉已有不少企业参与高端医疗设备产业链，但尚无龙头企业整合带动行业发展。

“搞‘揭榜挂帅’，就是要立足产业体系，找出制约全市重点企业和支柱产业发展急需攻克的技术症结，解决产业链和创新链不对称不协调问题。”徐涛说。

据统计，近3年湖北省“揭榜挂帅”科技项目中，落地武汉的项目数量占43.1%。截至2022年7月底，武汉市科技重大专项技术攻关“揭榜挂帅”共成功揭榜8个项目，涵盖“光芯屏端网”新一代信息技术和大健康等万亿元产业集群领域。

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 01 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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