本报记者 王 观 曲哲涵

规模性减税降费是宏观调控的关键性举措，是最直接、最公平、最有效率的惠企利民政策。今年，我国实施新的组合式税费支持政策，落实成效如何？近期，财政部对江苏、湖北、广东、四川、云南、陕西等地工作开展情况和政策成效开展调研。调研结果及国家税务总局的统计数据显示，组合式税费支持政策成效显著，在减轻企业负担、激发创新活力、优化经济结构、促进居民消费等方面发挥了重要作用。

加强协调配合，确保政策有力有效实施

今年以来，我国实施大规模增值税留抵退税，切实加快退税进度，大幅提前中型和大型企业存量留抵退税实施时间，确保退税上半年大头落地。截至7月20日，已有20005亿元留抵退税款退到纳税人账户，超过去年全年退税规模的3倍。

为推进留抵退税政策的高效落实，财政部、国家税务总局、中国人民银行建立了落实留抵退税政策三部门会商机制，加强沟通协调。4月以来，三部门联合召开7次专题会议，推动解决重点难点问题，确保企业留抵退税申报、审核、拨付及时到位。

各地建立了减税降费工作组，搭建跨部门协作机制，加强上下联动。江苏、广东等多地通过“省财政厅—市财政局—联系点企业”模式，建立企业定点联系机制，跟踪调研企业享受政策情况；四川建立责任清单和任务清单，加强统筹协调，对市县开展专题部署；重庆创新推出“点即退”等智慧办税服务功能，做到申请即办、高效退税。

为确保退税及时退付、“三保”（保基本民生、保工资、保运转）足额保障，中央财政提供坚实的财力支持，加大库款调度，并将专项资金纳入直达资金范围，实行动态监控。截至目前，财政部已下达3批支持地方落实退税、减税降费和重点民生等转移支付补助1.2万亿元。同时，加大过“紧日子”力度，并压实地方责任，加快执行进度。

为更好帮助市场主体纾困解难，对国家授权地方的事项包括“六税两费”优惠政策、重点群体创业就业税收优惠政策及对困难纳税人出台房产税、城镇土地使用税减免政策等，地方财政部门积极按照顶格贯彻执行。例如，浙江、河南、湖北、重庆、四川等地对小微企业、小规模纳税人、个体工商户“六税两费”按照50%顶格减征；陕西对旅游、住宿、餐饮等受疫情影响较大的行业企业，免征水利建设基金；江苏免征受疫情影响严重的6个行业纳税人和小规模纳税人全年房产税、城镇土地使用税。

既重视政策宣传，也严防严控骗税风险

云南编制2022年减税降费政策电子书，湖北持续更新税收优惠政策指南，深圳专门为税费措施开通直线电话……今年以来，各级财政部门多平台、全方位开展宣传，解读政策难点、回应社会热点。各地将退税减税降费工作落实情况纳入省级政府年度暗访督查范围，对不作为、慢作为、乱作为和落实政策打折走样等行为零容忍、严追责。

为防止退税政策“红包”落入不法分子“腰包”，财政部会同相关部门多次强调要严密防范退税风险，严厉打击骗税行为，严肃财经纪律。财政部专门下发通知，要求地方各级财政部门、财政部各地监管局进一步加大增值税留抵退税政策执行情况监控力度，确保退税又稳又准，营造公平法治的税收环境。

各级财政部门持续强化对政策落实情况的监督检查，把风险防控嵌入退税减税办理全流程，坚决防范并严肃查处企业“骗退税”等扰乱财经秩序的行为。例如，四川开展专项整治行动，强化以“信用+风险”为基础的新型动态监管机制，把防控风险贯穿退税工作全过程；深圳重点研究落实留抵退税落实细节，包括校验银行账号有效性、严查退税后快速注销企业等。

有效提振市场主体信心，增强发展内生动力

调研中，不少地区和企业表示，新的组合式税费支持政策对提振市场主体信心、稳定市场预期、扩大有效投资、拉动最终消费、推动经济平稳健康发展发挥了重要作用。特别是大规模留抵退税通过实实在在的真金白银，直接为企业提供现金流，促进其加快技术改造、设备更新，增强发展内生动力。

——重点惠及小微企业，微观主体活力显著增强。

“受疫情冲击，企业一度面临经营停摆，工人流失严重。4月初我们收到了9万余元的退税款，深切感受到了国家对小微企业的关怀。”云南省德宏傣族景颇族自治州某生物科技开发有限公司财务人员说。

“今年的留抵退税政策将小微企业作为重点和优先安排对象，再加上对小规模纳税人免征增值税等，一系列支持政策增强了小微企业的发展信心和底气，有利于帮助他们渡难关、复元气。”北京国家会计学院教授李旭红说。

——制造业企业获益明显，推动企业高质量发展。

调研显示，深圳上半年办理留抵退税的六大重点行业中，制造业受惠最大，超过200亿元。

“实施留抵退税、加大中小微企业设备器具所得税税前扣除力度等，有利于支持制造业纾困发展，鼓励制造业企业增加研发投入、进行设备更新，实现高质量发展。”中国社科院财经战略研究院副研究员蒋震说。

——精准帮扶特殊困难行业，助力企业恢复发展。

调研企业普遍反映，及时足额享受到留抵退税、“六税两费”减免、税费缓缴等优惠，切实增强了其发展信心。浙江问卷调查显示，通过组合式税费政策支持，77.3%的企业增强了发展预期，96.1%的企业提振了发展信心。

财政部表示，将继续落实落细各项税费支持政策，加大政策宣传力度，全面释放政策红利，全力以赴稳住宏观经济大盘。

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 02 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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