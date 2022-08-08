本报记者 屈信明

保险资金参与建设的国家电投集团云南国际电力投资有限公司九龙山风电项目。

吴 明摄（人民视觉）

保险资金参与建设的滇中引水工程大理Ⅱ段施工5标工区。该工程建成后，将有效缓解滇中地区水资源短缺的问题。

韩罗义摄（人民视觉）

推动保险资金投资不动产投资信托基金（REITs），助力盘活基础设施存量资产；放宽权益类资产投资比例限制，进一步发挥险资机构投资者的积极作用……一系列改革措施接连出台，保险资金对实体经济的支持力度加大。银保监会发布的数据显示，今年6月末，保险资金运用余额达24.46万亿元。

保险资金在支持国家重大战略、提升服务实体经济质效等方面做出了哪些探索？如何更好实现投资价值？记者进行了采访。

发挥长期资金优势，加大基础设施建设支持力度

滇中引水工程第二长隧洞昆呈隧洞15号至16号主洞控制段比计划工期提前贯通；控制性工程芹河隧洞主体掘进取得新突破……连日来，滇中引水工程建设捷报频传，总体进度过半。

“滇中引水工程是国务院确定的172项节水供水重大水利工程中的标志性工程，也是西南地区规模最大、投资最多的水资源配置工程。”云南省滇中引水工程有限公司副总经理何剑英说，工程完工后计划年平均引水量34.03亿立方米，约1112万人口直接受益，改善灌溉面积63.6万亩，将缓解滇中地区城镇生产生活用水矛盾，促进经济社会可持续发展。

水利工程等基础设施建设项目资金需求量大，回报周期长，需要长期资金的保障。“中国人寿—云南国企改革发展股权投资计划（首期）”首笔90亿元资金以股权直接投资的模式，为滇中引水工程建设提供资金保障。

“这笔投资在发挥社会效益的同时，也可获取稳定的分红回报，较好地实现了保险资金投资运用安全性、收益性、流动性的结合。”中国人寿资产管理有限公司党委书记、总裁王军辉说，近年来，该公司发挥保险资金“长钱长投”优势，持续加大对基础设施等项目的股权投资力度，不断提升资产识别、评估、管理能力，以优质项目为抓手与地方政府加强合作、助力经济社会发展。

乌鲁木齐地下综合管廊，贵州花安、息黔高速，大连湾海底隧道……近年来，越来越多重大工程建设获得了保险资金支持。

在盘活基础设施存量资产方面，保险资金发挥积极作用。

基础设施REITs是将具有持续、稳定收益的存量基础设施资产或权益，转化为流动性较强的、可上市交易的封闭式公募基金。2021年6月21日，首批9只基础设施REITs产品在沪深交易所挂牌上市。

2021年底，银保监会发布通知推动保险资金参与基础设施REITs。“基础设施基金以基础设施项目作为底层资产，既能更好满足保险资产长期配置需求，又能拓宽其参与我国基础设施建设的投资渠道，服务国家战略。”银保监会有关负责人说。

国务院日前印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》明确，鼓励保险公司等发挥长期资金优势，加大对水利、水运、公路、物流等基础设施建设和重大项目的支持力度。

“保险资金具有规模大、期限长、成本低、来源稳定等特点，与基建项目融资需求契合度较高，可通过投资股权、债券、资管产品等多种形式，以市场化方式满足国家重大项目融资需求。”北京大学经济学院风险管理与保险学系主任郑伟说。

“保险投资机构是社会资本参与‘两新一重’不可或缺的力量，在稳投资、促增长、补短板、惠民生方面大有作为。”王军辉说。

创新方式开展绿色投资，助力产业转型升级

光伏电池板纵横排列，在阳光下熠熠生辉。这里，是保险资金参与投资的宁夏中利腾晖石嘴山100兆瓦光伏电站项目。

近年来，我国能源绿色低碳转型加快推进，风电、光伏等清洁能源投资颇受青睐。但部分绿电项目小而散，缺乏规模化、长期资金支持，融资成本偏高。

国家电力投资集团协同金融机构设立碳中和基金，创新绿色投融资模式。具体而言，由国寿资管发起设立并受托实施中国人寿—电投清洁能源股权投资计划，与国家电投、深圳云能基金管理有限公司、国电投清洁能源基金管理有限公司等携手助力清洁能源发展。去年年底，首期股权计划完成76亿元投资缴款；今年，二期和三期接连发行，分别完成投资缴款13.6亿元和14.8亿元。

依托碳中和基金，对中小型绿电项目开展股权投资，首期所投项目预计每年可节约103.29万吨标准煤。

“这种方式打破了以往资金倾向于大中型优质单体资产的传统，有利于最大限度挖掘存量资产权益融资潜力，并通过委托管理降低融资成本，提高融资效率。”国家电投有关负责人说。

专家表示，保险资金通过股权、债权、资管产品、投保联动等多种渠道参与绿色投资，为清洁能源、低碳节能、清洁生产等产业提供长期稳定资金。这将是未来保险资金重要的配置领域。

“未来，保险资金在绿色衍生品投资和参与碳交易方面也有潜力可挖。通过各投资品种和投资工具优势互补，形成既与品种特性相符、又覆盖绿色投资全域的策略组合。”王军辉说。

“保险资管行业应持续加大对科技创新、高端制造业等领域的支持力度，服务创新驱动发展战略，在促进经济社会高质量发展中发挥更大作用。”中国社科院保险与经济发展研究中心副主任王向楠说。

提升风险防范能力，更好实现投资价值

专家认为，随着保险资金运用改革的不断深化，保险资金将更有效地发挥经济社会发展“稳定器”的作用。

“近年来，保险资金运用的监管政策改革凸显了市场化方向。”郑伟说，健全分类监管政策、取消保险资金可投金融企业债券白名单和外部信用评级要求、允许保险资金参与证券出借业务等举措，促进了资本市场健康发展，满足了重大项目建设融资需求。

“保险公司在资产端优化配置结构、增强投资收益，也有利于保险行业进一步做强主业，形成良性循环，为实体经济发展提供更坚实的风险保障。”中国人民大学中国保险研究所所长魏丽说。

专家指出，面对资金安全性、流动性等约束和市场不确定性，需要持续提升投资风险防范能力。

监管举措要不断强化。专家建议，要做好保险资金参与证券出借业务的风险监测、识别和预警；在资产支持计划和保险私募基金由注册制改为登记制后，监管机构须持续做好事中事后监管等，以严监管守住风险防线。

公司治理需进一步加强。银保监会发布的2021年银行保险机构公司治理监管评估结果显示，部分机构关联交易管理制度不完备，风险管理机制和内部审计不健全。郑伟说，这既需要持续加强和改进公司治理监管，夯实公司治理主体责任，也要求保险公司明确“三会一层”的保险资金运用职责，实现保险资金运用决策权、运营权、监督权相互分离，加强资产负债管理，建立健全内控机制。

保险公司专业能力建设也需提升。“可通过深化金融科技的运用，优化风险管理和内部控制手段，更及时、精确地识别风险。此外，还要加强投资标的管理。投融资双方需要充分履行管理责任，并运用好外部监督手段及时识别风险。”王向楠说。

“保险资管行业需加快完善风险评价体系，高度关注管理资产的安全性，坚守投资安全底线，充分发挥保险资金稳健经营与合规风控优势，做好资产配置与长期收益平衡，在更高水平上统筹发展与安全，在推动经济社会发展、服务国计民生中更好实现投资价值。”王军辉说。

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 18 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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