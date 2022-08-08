欧阳洁

金融机构应抓住机遇，创新更多产品和服务，更好服务多层次、多支柱养老保险体系建设

银保监会和人民银行近日启动特定养老储蓄试点，明确由工、农、中、建四家大型银行在合肥、广州、成都、西安和青岛五个城市开展特定养老储蓄试点，推出整存整取、零存整取和整存零取三种类型产品。养老储蓄试点的推出将进一步丰富养老金融产品供给，满足人民群众多样化养老需求。

近年来，我国人口老龄化程度进一步加深，但养老保险体系建设相对滞后。与基本养老保险和企业年金、职业年金相比，个人自主参与的第三支柱养老保险发展不足。因此，迫切需要创新养老金融产品，充盈个人养老金账户，增强百姓自身养老保障能力。

为加快第三支柱养老保险发展，商业养老金融产品创新提速。银保监会最新数据显示，专属养老保险试点今年3月1日扩围至全国后，截至6月底，累计实现投保19.6万件；养老理财试点今年3月1日扩围后，目前已有23.1万名投资者累计认购超过600亿元养老理财产品。随着养老储蓄试点的推出，养老金融服务将更加丰富多元，为百姓养老投资需求提供更多选择。

养老金融服务如何创新？

增强投资能力，丰富养老金融产品供给。在养老金体系发展成熟的市场，保险、银行、基金等各类金融机构会根据各自优势，共同为市场提供多元化的养老金融产品，并提供一系列综合金融服务。顺应市场需求，金融机构要进一步丰富产品种类，提升服务质量，打造更多跨周期、长期限、多元化、适配性强的投资产品体系和资产配置模式，同时提升投资组合管理和风险控制能力，为百姓提供更多灵活、稳健、安全的养老金融产品。

完善配套政策，激发投资积极性。规范发展第三支柱养老保险，关键还在于建立和完善个人养老金专有账户。据悉，相关部门正在积极制定个人养老金制度的实施细则。随着产品更趋多元化、覆盖人群更广，税收等相关政策也需更精细、更具可操作性，覆盖多层次收入人群，激发居民投保的积极性。

强化养老金融教育，引导理性投资。与其他理财产品相比，养老产品更具周期长、安全稳健等特点，收益相对稳定，投资者要坚持理性投资，结合自己的年龄阶段选择与投资周期匹配的产品，提前做好养老规划。

发展第三支柱养老保险是一个长期积累、逐渐壮大的过程。随着相关政策加快落地，金融机构应抓住机遇，创新更多产品和服务，更好服务多层次、多支柱养老保险体系建设。

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 18 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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