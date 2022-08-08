本报记者 姚雪青

“咔嗒咔嗒，咔嗒咔嗒……”走进南京市栖霞区的南京亿莱瑞恩光电科技有限公司，灯火通明的车间里正在全力生产。整卷的保护膜和胶带，从生产线的一端源源不断地传送过来，经过一道道紧密衔接的工序，这些原材料被制作成用于平板电脑和手机上不同型号的功能胶带。运送货物及原材料的叉车在车间和仓储区之间来回穿梭，在经过检验和打包后，产品被运往全国各地。

南京亿莱瑞恩光电科技有限公司是一家拥有200多名员工的高新技术企业，主要生产液晶行业所需要的双面胶带和棱镜光学膜。“去年企业发展快速，销售额达到2亿多元，但受新冠肺炎疫情影响，上游一些原材料厂家停产，导致销售额和应付货款之间存在较大缺口。”企业总经理乔保飞告诉记者，得益于真金白银的财税政策支持，企业不但没有裁员，还在近期招聘了近50名操作工。

乔保飞介绍，今年上半年，企业享受了增值税和企业所得税缓缴半年等政策。同时，作为高新技术企业，享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策，省下了近70万元的企业所得税税款。此外，还享受到城建税等附加税费优惠，减免税款10余万元。

“节省及缓缴的资金，用来支付原材料货款，不仅减轻了上游企业的资金压力，而且盘活了产业链，实现产品销售、业务经营的良性循环。”乔保飞说，目前企业产能已恢复到去年同期水平，下一步将充分用好政策红利，加强创新研发，“有了政策支持，我更有信心招聘人才、提供更多的就业岗位。”

“今年5月，南京栖霞区税务局成立的‘春风化雨’服务队走进我们企业，热情问需问难，主动帮助我们减负，并通过模型精准定位，为我们定制了税收个性化信息推送，让优惠政策第一时间送到生产一线。”该企业财务经理陈慧介绍。

每年6月、7月，是大学生就业创业的高峰期，江苏各地税务部门联合人社等部门，走进高校开展助力大学生就业创业服务。

“我们几个同学刚刚注册了一家农业公司，正在创业起步阶段，资金是最大挑战。能享受到什么税收优惠政策吗？”

“自产的农产品是免增值税的。公司经营范围有哪些？”

“一方面与母校老师合作，开展农业种植新品种、新技术的研发；另一方面将依托本地农旅资源，发展休闲旅游。”

“从事农业项目，是可以减免征收企业所得税的。如果是观光农业，企业符合小微企业条件，还可以享受小微企业所得税优惠，这是普惠性政策。另外，企业有研发费用投入，还可以加计扣除75%，也就是每投入100元研发，企业所得税就可以扣除175元的研发费用……”

前不久，江苏农林职业技术学院现代农业技术专业毕业生曹辉，在句容市税务局“税小希”工作室走进校园进行政策辅导时，向工作人员提问，并得到了满意的解答，“感觉创业更有信心了。”

句容市税务局工作人员卢腾跃告诉记者，今年3月以来，该局服务大学生就业创业的“税小希”工作室，先后开展了5次走进校园或线上直播的政策宣讲，详细介绍大学生就业创业税费优惠政策。针对大学生新创办企业还提供“线上+线下”跟踪辅导服务，一对一解决相关涉税问题，帮助大学生迈好就业创业“第一步”。

在江苏，税务部门从“需求”和“供给”两端发力，一方面，发挥税收大数据优势，对企业精准标识，实现从“人找政策”到“政策找人”的转变，更好地精准落实增值税留抵退税、中小微企业税收减免、失业保险稳岗返还等一系列组合式税费支持政策，为中小微企业纾困解难；另一方面，加大与工商联、人社、高等院校等的合作力度，深入了解重点群体就业创业需求，把税收优惠政策送进校园，送到就业创业者手上，增强“供给”端就业创业的能力和信心。

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 18 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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