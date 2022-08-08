本报记者 徐佩玉

8月7日，在江苏连云港港集装箱码头，货轮准备停靠泊位卸载集装箱。

王 春摄（人民视觉）

近年来，安徽省宿州市砀山县依托优质黄桃资源优势，加快产业转型升级，砀山黄桃罐头远销海外，果农收入不断提高，为乡村振兴打下了坚实的产业基础。图为砀山兴达罐业食品公司生产车间内，工人正在赶制出口的罐头。

崔 猛摄（人民视觉）

8月7日，海关总署公布数据显示，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值23.6万亿元人民币，同比增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，同比增长14.7%；进口10.23万亿元，同比增长5.3%。

今年以来，面对复杂多变的国际环境，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，外贸克服诸多不利影响，实现了较快增长。

外贸结构优化

今年前7个月，我国外贸增速加快、量质齐升，主要呈现以下特点——

一般贸易进出口增长、比重提升。前7个月，我国一般贸易进出口15.17万亿元，增长14.5%，占我外贸总值的64.3%，比去年同期提升2.3个百分点。我国以保税物流方式进出口2.87万亿元，增长9.3%。其中，出口1.08万亿元，增长15.6%；进口1.79万亿元，增长5.9%。

机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前7个月，我国出口机电产品7.57万亿元，增长10.1%，占出口总值的56.6%。其中，手机4946.3亿元，增长2%；汽车1757.4亿元，增长54.4%。同期，出口劳动密集型产品2.41万亿元，增长15.2%，占18%。

大宗商品方面，铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤炭、天然气和大豆等进口量减价扬。前7个月，我国进口铁矿砂6.27亿吨，减少3.4%，进口均价每吨835.1元，下跌27.8%。同期，我国进口原油2.9亿吨，减少4%，进口均价每吨4736.1元，上涨58.3%。

从单月数据看，7月份，我国进出口总值3.81万亿元，增长16.6%。其中，出口2.25万亿元，增长23.9%；进口1.56万亿元，增长7.4%；贸易顺差6826.9亿元，扩大90.9%。

“贸易顺差反映出在全球经济增长预期下滑的背景下，中国外贸具有较强的竞争力。”商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平对本报记者分析，我国实施的一系列稳外贸政策措施，包括减税降费、普惠金融、出口退税等，帮助外贸企业克服困难，实现了外贸高质量发展，稳住了经济增长预期、提振了信心。

RCEP红利显现

从区域看，长三角地区外贸持续快速恢复。前7个月，长三角地区三省一市进出口同比增长11.7%，比上半年增速加快2.5个百分点；7月当月同比增长25.7%，对全国外贸增长的贡献率超过五成。

从主要贸易伙伴看，前7个月，东盟、欧盟、美国和韩国是我国前四大贸易伙伴，分别进出口3.53万亿元、3.23万亿元、2.93万亿元和1.39万亿元，分别增长13.2%、8.9%、11.8%和8.9%。东盟继续为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的15%。

今年1月1日《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效以来，红利持续释放。前7个月，我国与RCEP其他14个成员国进出口同比增长7.5%。

海关总署统计分析司司长李魁文表示：“7月当月，我国对RCEP贸易伙伴进出口1.17万亿元，同比增长18.8%，拉动整体进出口增长5.6个百分点。RCEP今年正式生效实施，进一步深化了区域经济互联互通和贸易投资合作，为地区经济复苏和发展提供了新动能。”

张建平建议，未来要利用好21个自由贸易试验区和海南自由贸易港的优势，抓住RCEP带来的新机遇，不断拓展外贸市场，充分发挥外贸对经济增长的拉动作用。

民企外贸比重提升

随着一系列助企纾困政策措施落地见效，外贸市场主体活力有效激发。数据显示，前7个月，我国有进出口实绩的外贸企业数量52.6万家，同比增加5.8%。

民营企业外贸比重提升。前7个月，民营企业进出口11.8万亿元，增长15.3%，占我国外贸总值的50%，比去年同期提升2.1个百分点，继续发挥外贸“主力军”作用。其中，出口8.01万亿元，增长20.9%，占出口总值的59.9%；进口3.79万亿元，增长5%，占进口总值的37%。

同期，外商投资企业进出口7.97万亿元，增长2.7%，占我外贸总值的33.8%。其中，出口4.3万亿元，增长6.4%；进口3.67万亿元，下降1.4%。国有企业进出口3.8万亿元，增长15.5%，占我外贸总值的16.1%。其中，出口1.05万亿元，增长10%；进口2.75万亿元，增长17.8%。

李魁文表示：“国家出台了稳经济一揽子政策措施，支持企业纾困解难。海关也专门研究出台了助企纾困降成本7条措施，切实为企业办实事解难题。随着这些措施落地见效，外贸市场主体活力有效激发。前7个月，各类外贸主体进出口均保持增长，有力促进了我国外贸保稳提质。”

展望下一阶段，李魁文表示，我国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。随着国家稳经济一揽子政策措施的进一步落地见效，复工复产有序推进，我国外贸仍有望继续保持稳定增长。

(责编：杨光宇、白宇)

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