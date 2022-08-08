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7月末中国外储规模31041亿美元

2022年08月08日07:01 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京8月7日电  （记者邱海峰）国家外汇管理局7日公布的数据显示，截至2022年7月末，我国外汇储备规模为31041亿美元，较6月末上升328亿美元，升幅为1.07%。

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，7月，我国外汇市场运行总体稳定，境内外汇供求基本均衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策、经济增长前景及通胀预期等因素影响，美元指数上涨，全球主要金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

　　谈及今后外汇储备规模趋势，王春英表示，当前全球经济形势充满挑战，不稳定不确定因素明显增加，国际金融市场波动性较大。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变，将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。

(责编：杨光宇、白宇)
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