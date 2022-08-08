李 光

不断推动网络空间运转的规则化、治理的法治化，是我国走向网络强国的必经之路

《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出：“党高度重视互联网这个意识形态斗争的主阵地、主战场、最前沿，健全互联网领导和管理体制，坚持依法管网治网，营造清朗的网络空间。”新时代新征程，必须把加强网络空间法治建设摆在重要位置，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用，使互联网这个最大变量变成事业发展的最大增量。

习近平总书记高度重视法治在网络强国建设中的基础性作用，作出“网络空间不是‘法外之地’”“要坚持依法治网、依法办网、依法上网，让互联网在法治轨道上健康运行”等重要指示。当前，全球新一轮科技革命和产业变革深入推进，特别是以信息技术革命为基础的新经济快速发展，互联网成为人们生产生活、求知求美、创新创造必不可少的平台。不断推动网络空间运转的规则化、治理的法治化，是我国走向网络强国的必经之路。

坚持依法治网，筑牢网络空间治理之基。依法加强网络空间治理，是互联网事业健康发展的重要保障。党的十八大以来，我们党坚持将依法治网作为基础性手段，网络空间法治建设得到快速推进，互联网内容建设与管理相关法律法规逐步健全，为强化网络治理明确了法律依据，为营造清朗网络空间提供了制度准绳。下一步，必须进一步加快网络空间法治化进程，完善网络法律法规，强化网络执法震慑力度，严厉打击各类网络违法犯罪行为等。维护网络秩序、净化网络环境、维护网民权益，从而始终保持互联网在正确的轨道上健康运行。

坚持依法办网，厚植网络空间发展之本。作为现实社会在网络空间的延伸，网络社会绝非“法外之地”。坚持依法办网，不断让社会主义核心价值观深入人心，才能推动网络空间主旋律高昂、正能量充沛。行业组织应发挥引导督促作用，努力营造良好发展环境，推进网络诚信建设，倡导网络文明。互联网企业担负主体责任，必须积极守好网络治理的第一道关口和第一道防线，严格落实法律法规要求，更好地承担起社会责任，努力实现健康有序发展。网站平台尤其需要增强主体责任意识，完善社区规则、规范内部管理、提升内容质量，当好网络空间合法合规创新发展的参与者、建设者。

坚持依法上网，聚合网络空间向好之力。网络空间法治化，既是为了广大人民群众，更要依靠广大人民群众。营造风清气正的网络空间，人人都是主角，人人都有责任。广大网民有义务积极参与营造良好网络生态，广泛传播正能量，不断增强对网络虚假信息、错误行为的鉴别能力和斗争能力。无秩序则无自由。网络空间中的开放、自由必须建立在秩序的基础上。只要人人都坚持依法上网，自觉承担起推进网络空间法治化的相应责任，齐心协力、久久为功，就一定能让网络精神家园更温馨、更美好。

“入目皆芷荷，扑鼻是芝兰。”坚持依法治网、依法办网、依法上网，打造天朗气清、惠风和畅的网络生态环境，才能汇聚起更多向上向善的正能量，让网络空间更加美丽、更加干净、更加安全。

（作者单位：中共天津市委党校）

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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