马兰花

我是一名95后青年，也是村子里的民宿管家。“悠悠洮河水，满村杏花林”，作为村里娃，我见证了这里从昔日贫困村到美丽示范村的蝶变。家门口就有好工作，在以前想都不敢想。从事新职业、收获新体验，我选择扎根乡村，做这片好山好水的“代言人”。

我也曾想过离开这片土地。因为这里以前不仅生活条件落后，而且发展出路有限。党的十八大以来，乘着脱贫攻坚的春风，村里发生了很大的变化。水泥路修好了，家家通了天然气，烧水做饭更方便了，村容村貌也焕然一新。最重要的是，村里充分利用优越的自然条件，开辟了果树种植、乡村旅游等致富门路，吸引了不少游客。很多人返乡创业，村里的人气旺了起来。

好消息接踵而至。2021年，乡村振兴综合示范项目“百美村庄”正式开村迎客，村里也开起了第一家乡村民宿。听说当民宿管家，工作顾家两不误，我第一时间报了名。当好民宿管家并不容易，不仅要学习接待礼仪，还要提升清洁技能，增强自身素质。培训过程中，我课上认真听讲，不放过每一个细节，课下反复练习，努力不出纰漏。上岗的那天，当我穿上工作服、带上工作证，别提多开心了。很快，我就在家门口领到了人生第一笔工资。

当了一年多的民宿管家，大家伙儿都说我变了。原来见人就脸红，现在爱笑爱说话。以前天天在地里干活，现在为了做好这份工作，我还特意买了化妆包，漂漂亮亮上岗，走路昂首挺胸。把客人当亲人、让客人有回家的感觉，这是我的工作目标，也是我的努力方向。我会提前告知游客当天的温度、湿度，还会提示备好外套、做好防护工作；做完基础打扫，还要再检查一下房间的角落……要是得空，我就去乡间小路转转，捡回一些野花、树枝布置民宿。在点滴中成长，我不仅成了“明星管家”，还有幸成为一名实操教学老师，把学到的、摸索出来的知识和技能教给村里的更多姐妹们。

新职业带来的改变不仅仅是行为和外表，还有内心的充实与富足。一年多的民宿管家工作，让我找到了生活的重心。就在前不久，我作为县里的代表去外地交流，参观学习先进的民宿经营案例。眼下我正琢磨着把田园采摘、做农家菜等农事体验活动与民宿结合，进一步挖掘多元增收潜力，提升游客满意度。脚踏实地，未来可期，我对更美好的生活充满信心。

（作者为甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县唐汪镇马巷村村民，本报记者常钦采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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