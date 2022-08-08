本报记者 向子丰

制图：张丹峰

■加大农业防灾减灾救灾能力建设和投入力度

■修复水毁灾损农业、水利基础设施，加强沟渠疏浚以及水库、泵站建设和管护

■强化农业农村、水利、气象灾害监测预警体系建设，增强极端天气应对能力

——摘自《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》

来自国家统计局的数据显示：2022年全国夏粮总产量14739万吨，比上年增加143.4万吨，增长1.0%，夏粮实现增产丰收。

随着夏收逐渐进入尾声，夏播夏管工作压茬推进，秋粮生产进入生长发育和产量形成的重要阶段。同时，这也是防汛抗旱、防灾减灾的关键时期。近期，一些读者来信表示，应当重视和加强粮食生产防灾减灾工作，建立健全防灾减灾体系，有效应对干旱、洪涝和病虫害等灾害，保障全年粮食稳产丰产。

完善农业水利基础设施、应急物资储备和预警机制建设

安徽寿县一名网友在人民网“领导留言板”反映，4月底到5月初，当地经历了两轮大风降雨天气，导致很多已经灌浆完毕的小麦出现严重倒伏现象。河南永城市读者程先生反映，永城市薛湖镇去年降水量较大，玉米地积水本就严重，加上排水沟渠不畅通，导致农田被淹。

在一些地方遭受洪涝灾害的同时，另外一些地方正受干旱影响。甘肃文县堡子坝镇寺陡坪村舒先生反映，今年降雨偏少，庄稼缺水严重，村民们想尽办法给地浇水，“有些人不得已使用生活用水去浇地”。

气象变化在所难免，但农业水利基础设施长期疏于管护、应急物资储备不足、灾害预警预报机制不健全不完善等问题，也是造成灾害损失扩大的重要原因。

吉林省梨树县读者裴玉文来信表示，今年6月中下旬以来，当地普降大雨，农作物受损严重。裴玉文说，他所在的地区原本有良好的粮食生产条件，几十年前，为治理盐碱地和内涝灾害，举全村之力兴建了大规模农田水利基础设施，四通八达的排水渠既便利了灌溉，也减轻了洪涝灾害损失。但是，近年来，由于管理不善、私占农田等情况出现，原本运转良好的水利工程遭到破坏，灾害造成的损失也因此被放大。“农田里的排水渠和村屯里的排水沟缺少整体贯通，雨水稍大一点，田里、村里就积水，一些村民的庄稼绝收或严重减产，村屯房屋也受到威胁。”裴玉文说。

今年初，中共中央、国务院发布《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，指出要加大农业防灾减灾救灾能力建设和投入力度。修复水毁灾损农业、水利基础设施，加强沟渠疏浚以及水库、泵站建设和管护。加强防汛抗旱应急物资储备。强化农业农村、水利、气象灾害监测预警体系建设，增强极端天气应对能力。

关于应急物资储备，四川成都市读者向秋建议，应优化配置应急资源，协同高效联动，形成救援合力，最大限度减轻灾害损失。同时健全应急物资储备体系，争取用最短时间把救灾物资发放到群众手中，减少灾害对人民群众生活生产的影响。

部分读者来信反映，气象预警不及时，而且没有专业人员指导，不知道如何利用预警做出判断。对此，湖北枝江市读者张超建议，气象预警应该通知到位，第一时间报告已发生的风险，组织群众有序参与到自然灾害风险防范处置工作中。“可以考虑使用短信、语音提示等方式，强化提示的预报作用。同时应当进一步加强防灾减灾指导。”张超说。

普及农药安全使用和科学储粮知识，杜绝人为破坏耕地行为

水灾、旱灾不仅会直接影响作物耕种，还容易造成病虫害等次生灾害。

江西赣县江口镇一名村民反映，去年当地红薯减产严重，部分地块甚至绝收，主要原因是虫害严重，收回的作物上全是虫眼。据专家分析，当地红薯减产主要是因为9—10月连续干旱，土壤龟裂，利于甘薯小象甲繁殖，且隐蔽性强，农户没有及时防治。

喷施农药是抑制病虫害发生的重要方法。部分村民认为大药量才能起到消灭病虫害的效果，用药量往往比实际需要量多出2—3倍。

河南安阳县读者樊进举来信说，小麦收割后，村民们在田间喷洒除草剂，但使用后的农药瓶随处乱扔。农药废弃物带来的环境影响威胁生态安全，包装中残留的粉剂、颗粒、乳油等化学药剂会对土壤及水源造成扩散污染，持续危害农产品安全。

对此，吉林辽源市读者杨光安建议，有关部门应当安排技术人员对农药的使用进行科学指导，并向村民普及农药安全使用知识，减少农药产生的副作用。同时，建议做好农作物病虫害绿色防控工作，推广生物防治，减少化肥、农药用量，对农膜、农药包装物及时回收，严格落实回收单位、人员的责任。

一些人为破坏耕地环境的行为，加重了灾害的损失。有读者来信反映，当地一些农田用来建养殖场，养殖污水经常排放到水沟和农田，致使农田减产，虫害也越来越多。

洪涝、干旱、病虫害等灾害不仅发生在粮食收获时，也发生在粮食存储过程中。不少村民习惯在家中存粮，向村民普及科学储粮知识具有重要意义。中国农业大学农学院副教授尹小刚表示，可以根据农作物的种类有针对性地制定存储方案。比如玉米采用籽粒直收，可以直接售卖；而大豆收获时含水率较低，也可以收获后直接送到仓库，减少晾晒环节。对于水稻和小麦来说，配套的烘干设备是关键。同时，建议完善农业附属设施建设，规划仓库、晒粮场等场地，方便农民储粮。

加强农业保险理赔，建设高标准农田，将灾害损失降到最低

发展农业保险有利于帮助农民抵御自然灾害带来的损失。近年来，我国农业保险发展较快，但还面临不少问题，农民意愿不强、企业动力不足、政府重视不够等，应当引起重视。

目前，农业保险理赔金额有限，导致农民不愿参保。四川广安市谯恕香在人民网“领导留言板”反映，自己今年初参加了农业保险，本觉得是好事，但交钱后一直没有收到回执单及保险合同。6月，当地遭遇大风大雨天气，田里秧苗被打坏。谯恕香找保险公司理赔，结果却被告知“不符合理赔条件”。甘肃庆阳市白先生称，去年他为种植的300亩白瓜子购买了农业保险，后来由于病虫害导致几乎绝收。但理赔过程中，他与保险公司就保险数额发生分歧，“我多次找保险公司，他们相互推诿， 没有人解决事情，至今也没有理赔”。

首都经济贸易大学金融学院教授庹国柱表示，保险金额是影响农民购买农业保险意愿的主要因素，若受灾后保险赔偿金额低，兑现不及时，农民参保意愿就会显著降低。而保险公司出于经营成本的考虑，往往不愿意承保风险较高、保费率高或赔付率高的标的，有可能压低赔付，这是农业保险在一些地区发展不快、推广不畅的重要原因。而种粮大户、合作社等新型经营主体投保积极性较高，他们对于风险管控有更高的需求。

目前，我国扩大稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围，基本上可以让投保农户“旱涝保收”，极大提高了农民参保的积极性。“但是，个别地方相应补贴资金不能到位，影响到这些产粮大县的投保覆盖率。”庹国柱认为，应该多措并举推动我国农业保险发展。中央财政应继续加大对农业保险的支持力度，同时，各省份的农业保险也应该安排适当的财政补贴资金，对费率实行差异化政策，满足和支持本地的农业保险发展补贴需求。而具体实施时要注意规范参与农业保险活动，杜绝强迫投保、干预定价、截留挪用补贴资金等行为，维护农业保险健康和可持续发展。

7月22日，农业农村部召开全国农业防灾减灾保秋粮丰收工作推进视频会，强调要着眼长远提升农业防灾减灾能力，加快高标准农田建设和改造提升，以提升灌排能力为重点，有针对性地安排建设任务和项目布局。加强农业防灾减灾体系和机制建设，组建常态化应急服务队，构建农业防灾减灾长效机制。

近年来，一些地方气象部门与农业部门合作，加强农业气象预警。江西省农业气象中心和省农业农村厅联合推广“早稻早播”气象适用技术，指导农户科学、适时提早播种早稻，有效抵御了低温阴雨寡照等不利天气影响，实现增产增效。江西省气象部门还利用“互联网+农业”行动，实现“江西微农”与“江西省农业农村”“12316”“江西预警发布”及乡镇气象工作站等平台互联互通，推动农业气象服务信息多渠道实时发布，扩大了农业气象服务覆盖面。

（国璇参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 07 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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