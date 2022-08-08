本报记者 龚仕建

5月9日，本报读者来信版刊登读者来信《小河被污染 村民盼治理》，反映陕西商洛市商南县富水镇黑漆河河水被污染问题。商南县委、县政府高度重视，多次现场调查，并召开多场专题会研究部署整治方案。

据商南县政府负责人介绍，有关部门调查后发现，黑漆河河水受污染主要原因为富水镇生活污水处理能力不足、黑漆河富水镇段存在多处梯级蓄水拦截坝、今春降水少生态补偿不足等因素造成。针对这些因素，商南县采取四项整改措施：一是组织人力、动用机械，对河道内树枝、漂浮物、垃圾等进行了打捞，对淤泥进行了清理（见图）；二是安装一套日处理500吨污水一体化处理设施；三是拆除河道内9处蓄水拦河坝；四是加快推进镇级污水处理厂项目建设。截至目前，商南县已投入450余万元，6月底基本整改到位。

记者近日在商南县黑漆河畔看到，新的污水处理设施正在运转，污水横流的景象不再，河水清澈，河道内水生态也在逐步恢复中。

商南县政府负责人表示，他们将以此为契机，举一反三、补齐短板，对辖区内河流进行常态化排查巡查，全面提升污水处理能力，确保生态环境持续稳定向好。

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 07 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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