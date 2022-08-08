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河北深入推进智慧社区建设

2022年08月08日08:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报石家庄8月7日电  （记者史自强）近日，河北省民政厅等10部门联合印发《关于深入推进智慧社区建设的实施意见》，提出全省将充分运用现代信息技术，不断提升城乡社区治理服务智慧化、智能化水平。

　　意见提出，将因地制宜推进智慧社区综合信息平台建设，推动部署在不同层级、不同部门的各类社区管理服务信息系统与智慧社区综合信息平台互联互通和融合应用，提供一体化管理和服务。构筑数字生活图景，依托智慧社区综合信息平台，推动就业、医疗、救助、养老、未成年人保护等服务“指尖办”“网上办”“就近办”。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月08日 14 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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