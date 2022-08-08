本报广州8月7日电 （记者贺林平）日前，基于“5G+物联网”，将院前急救、智慧安防、线上就诊等多场景整合的广东首个智慧家庭病房，在广东省第二人民医院正式亮相。

跟普通病房相比，智慧家庭病房是将“互联网医院”和“5G+”康复诊疗的理念应用从医院延伸到患者家中，将智能穿戴设备、智能家电、智能家居、健康监测设备等安装到家，体现智能、互联等优势。针对不同的慢性病患者群体，不同模式的智慧家庭病房配备了相应的康复辅助设备，还进行了适老化室内设计。除全屋智能外，智慧家庭病房还融入医疗物联网，实现所有数据互联互通，统一接口、统一平台管理。智慧家庭病房连接医院，在家中监测到的体征数据，会上传到医院端的远程管理中心，供专业医护人员开展视频问诊时参考。

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 14 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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