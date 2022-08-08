原标题：风光热互补 推进能源产业绿色转型

日前，2022中国风光热互补新能源基地开发大会召开。与会专家围绕“风光热互补项目开发之道”主题展开探讨。

中国能源研究会学术顾问、国家能源局原副局长吴吟在视频致辞中详细阐述了能源转型发展的必要性和紧迫性。吴吟表示，风光热互补是新能源基地的大势所趋，挑战与机遇并存，要充分发挥市场的资源配置作用和政府的规划引领作用。希望各方加强交流和研讨，为风光热发电高质量发展，为提前实现“双碳”目标作出更大贡献。

中国能建西北院总经理、董事、党委副书记刘增强在致辞中表示，在风光热互补开发的大趋势下，我国在太阳能光热发电、光伏发电、风力发电、电化学储能、压缩空气储能、熔盐储能及氢能等新型储能、电力源网荷储一体化及多能互补等领域取得了长足进步和技术积累。

在“风光热新能源大基地建设”主题对话环节中，与会专家认为，国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中指出，积极开展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地，这为加快形成清洁、低碳、安全、高效的能源产业结构，全力推进绿色转型发展指明了发展方向。

在主旨发言环节，与会专家分别围绕“风光热储一体化”“共享储能”“氢电耦合”“火电调峰”等主题，畅所欲言，各抒己见，为实现“双碳”目标建言献策，共同为促进风光热互补新能源基地开发和可再生能源行业发展贡献一份力量。

本次会议由中国能建中电工程西北院、国家太阳能光热产业技术创新战略联盟、CSPPLAZA光热发电平台共同主办，吸引了国内能源、电力、科技、高校等风光热产业链230多家单位500余名专家、学者参与。（记者 马爱平 通讯员 贾聪聪 李沅瑾）

(责编：赵竹青、陈键)

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