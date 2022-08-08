人民网北京8月8日电 （记者杜燕飞）“‘双碳’目标下低碳经济的发展加速了我国传统金融向碳金融的转型，我国碳金融产品和服务正迈入发展‘快车道’。”近日，在中国能源研究会碳中和专委会、全联并购公会联合主办的碳中和金融产品创新研讨会上，与会嘉宾认为，碳金融是运用市场化手段推动“双碳”战略目标按期实现的重要工具，要用好碳市场和碳金融，破解技术研发资金难题和传统企业绿色低碳转型成本难题，促进绿色低碳新技术、新产业、新业态、新模式发展，助力实现碳达峰、碳中和目标。

中国能源研究会理事长史玉波表示，“双碳”目标下低碳经济的发展加速了我国传统金融向碳金融的转型，金融机构通过创新碳金融工具，利用市场化的手段将温室气体排放的环境外部性内部化，使得排放主体承担通过市场交易形成的价格，来承担其碳排放的社会成本，是我国实现碳中和目标的重要工具。

“去年7月全国碳市场启动以来，以碳排放权及其衍生品为代表的碳金融工具已经显现出成本低、效率较高、减排效果好等优势。”史玉波说，一些地方和金融机构探索创新推出碳中和债券、碳中和基金等碳金融产品，激发了市场减碳内生动力，进一步推动经济绿色低碳转型，我国碳金融产品和服务正迈入发展“快车道”。

中国能源研究会碳中和专委会主任、三峡科技董事长江冰表示，随着“双碳”战略的“1+N”政策体系的逐步形成，新发展理念更加深入人心，绿色低碳新技术、新产业、新业态、新模式蓬勃发展。碳金融是双碳目标支撑体系的重要组成部分，是市场经济框架下解决气候、能源、污染等问题的有效方式。要用好碳市场和碳金融，破解技术研发资金难题和传统企业绿色低碳转型成本难题，促进绿色低碳新技术、新产业、新业态、新模式的发展，为实现“碳达峰、碳中和”贡献金融力量。

红杉中国投资合伙人、中国能源研究会常务理事李俊峰表示，实现“双碳”目标是我国现代化进程的必修课，是履行《联合国气候变化框架公约》缔约的责任和义务；推进发展转型是实现“双碳”目标的基础路径，实现“双碳”目标也是我国实现高质量发展的内在要求，是一次更加广泛的改革与开放；循序渐进是实现“双碳”目标的政策选择，“双碳”目标是一项广泛而深刻的变革，必须全国统筹、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则，更好发挥我国制度优势、资源条件、技术潜力、市场活力，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式和空间格局。

“我国碳市场是基于‘奖励先进，惩戒落后；循序渐进，先宽后严；目标导向，综合平衡’的主要考虑来设计市场基准。”清华大学能源环境经济研究所所长张希良认为，全国碳市场运行一年以来，总体平稳有序，已经完成的制度设计、基础设施经过了市场检验，发挥了碳市场推动低成本减排的机制作用。未来要进一步完善制度基础、扩大交易行业，争取建成交易主体多元、交易产品多样、交易价格合理、法律法规健全、监管有力有效的碳市场。

清华大学国家金融研究院绿色金融研究中心副主任孙天印表示，目前，人民银行确立了“三大功能”、“五大支柱”绿色金融发展思路。金融机构本身以盈利为目的，要想把资金全面转向绿色低碳项目，要考虑资源配置和风险管理，实现更大程度上金融资源有效的向绿色低碳配置，从机制和市场驱动性的角度把这件事情做的更好、更全面化。

当前，在助力实现碳达峰、碳中和目标过程中，越来越多的企业不断推动碳金融产品和服务创新。

全联并购公会会长、尚融资本创始人及管理合伙人尉立东介绍，全联并购工会发挥桥梁作用，通过举办绿色金融圆桌论坛、气候金融高端峰会、“双碳”行动绿色金融公益活动等，推动绿色金融合作以及碳资产管理服务生态构建。德勤中国全国审计及鉴证领导人利佩珍表示，德勤将构建国际广泛认可、公正、透明的第三方鉴证机制，助力我国碳金融生态发展。联合赤道副总裁刘景允表示，建议地方政府建立区域性碳账户，摸清重点企业碳账户、碳数据、碳资产等情况，银行机构也可以利用数据创新金融产品。

(责编：罗知之、吕骞)

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