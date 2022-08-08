人民网北京8月8日电 （记者杜燕飞）由雁栖湖研究院主办的第四届雁栖湖论坛日前在北京举行。与会嘉宾围绕“筑基固本，稳中求进”主题进行交流，探讨我国经济社会高质量发展之路。

北京大学国家发展研究院院长姚洋认为,我国经济具有很强地韧性，主要在于两个方面：一是创新成为我国经济增长的强劲动力，国内企业在AI、新能源、电动汽车等领域开始引领世界。二是我国与世界的连接不断加强，仍然是世界上少数有前途的经济体之一。

“下半年稳经济增长，要稳住房地产。房地产是产业链条比较长的产业，对我国经济复苏发挥了重要作用。发展房地产产业，钢筋、水泥、涂料等相关上游产业就会发展，对拉动消费的作用也很大。”姚洋表示，实现经济稳增长，消费也是关键，要建立一套长期有效防疫措施，助力经济稳增长。

第四届雁栖湖论坛现场。人民网记者 杜燕飞摄

中国人民大学原农业与农村发展学院院长温铁军认为，我国强调练好内功夯实基础，把乡村振兴作为应对全球化挑战的“压舱石”，实施以国内大循环为主体的双循环战略。国内大循环就是以全国统一大市场为主要需求导向，拉动中国的投资转向农村。

温铁军说，乡村振兴要高度关注生态产业化、产业生态化，推进生态资本深化，最终实现生态产品的价值化。推动乡村振兴，要有效推动农业供给侧结构性改革与金融供给侧结构性改革的有机整合，为金融资本找到下乡投资路径，进一步形成资本的闭环运作。要把产业留在县域，发展县域经济，让农民分享产业留在县域的收益。

实现经济稳增长，能源在其中将发挥重要作用。中国科学院北京纳米能源与系统研究所所长王中林表示，能源的核心在于产生、输运、储存和再利用，当前，我国能源主要以化石能源为主，我国整体能源状况主要是“富煤、少油、缺气”。未来取代化石能源的途径之一是海洋，海洋的开发对人类未来极其重要。未来能源结构将成为“大能源+分布式能源+可再生能源”，而纳米能源、蓝色能源是未来能源发展的重要方向。

(责编：罗知之、吕骞)

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