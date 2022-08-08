新华社北京8月8日电 题：加快打造种业振兴骨干力量——农业农村部有关负责人就国家种业阵型企业发展答记者问

新华社记者于文静

农业农村部办公厅近日印发关于扶持国家种业阵型企业发展的通知，公布了270家农作物、畜禽、水产种业企业及专业化平台企业（机构）阵型名单。为何要发布这个名单？对保障“米袋子”“菜篮子”产品供给有何作用？今后如何扶优企业？农业农村部种业管理司、渔业渔政管理局和全国畜牧总站负责人8日回答了记者提问。

做优做强龙头企业

问：为何要发布国家种业阵型企业名单？如何扶优企业？

答：党中央、国务院高度重视种业企业发展。做大做强种业，必须做优做强一批具备集成创新能力、适应市场需求的种业龙头企业，着力构建国家种业企业阵型，加快打造种业振兴骨干力量。通过种业企业扶优，推进种业科技自立自强，实现种源自主可控，提升种业国际竞争力。

我国农作物常年用种100亿公斤，养殖业每年需仔猪6亿多头、雏禽150亿羽、水产苗种6万亿尾，绝大多数来自企业。只有让更多拥有自有品种的优势企业，成为种业市场的供应者、品种更新的推动者、产业融合的引领者，才能真正实现种源自主可控。

扶持种业阵型企业发展是一项长期性、基础性工作，离不开各地各部门各方面的大力支持。我们将共同努力，支持科研单位与阵型企业对接、鼓励金融机构与阵型企业对接、推动种业基地与阵型企业对接，积极创设扶持政策，建立企业联系机制，净化种业市场环境。

保障国家粮食安全

问：农作物种业阵型企业将如何保障粮食安全？

答：在我国农作物生产中，80%的种子是靠企业提供的。这次从7000多家农作物种业企业中遴选出的69家阵型企业，可以说是保障国家粮食安全的种业主力军。

在确保口粮绝对安全方面，隆平高科、中农发种业等19家优势企业入围，聚焦水稻、小麦两大口粮作物，构建“强优势”企业阵型，通过建立健全商业化育种体系，巩固和强化育种创新能力，加快培育一批突破性育种材料和新品种，提升产量和品质水平。

在保障其他粮食和重要农产品生产供应方面，先正达集团中国、北大荒垦丰等32家优势企业入围，聚焦玉米、大豆、棉花、油菜、薯类等重要作物，构建“补短板”企业阵型，充分挖掘优异种质资源，全面应用现代育种技术，加快提升品种产量、质量、抗性水平，缩小与国际先进水平差距。

在满足人民美好生活方面，京研益农、天津德瑞特等18家优势企业入围，聚焦设施蔬菜、青花菜、洋葱、白色金针菇等进口种源，构建“破难题”企业阵型，引进优异种质资源，推进产学研紧密结合，加快自主品种选育。

加快畜禽种业发展

问：畜禽种业阵型企业的主攻方向是什么？

答：党的十八大以来，我国畜禽种业得到长足发展，目前主要畜禽核心种源自给率超过75%，良种对畜牧业发展的贡献率超过40%。这次我们从8000多家畜禽种业企业中遴选出86家阵型企业。

针对依赖进口的种源，主要就是白羽肉鸡，遴选福建圣农、新广农牧、沃德辰龙生物3家龙头企业，主要任务是持续提升自主培育品种性能水平，加快产业化应用，力争通过5至10年的努力，逐步提高市场竞争力和占有率，实现种源自主可控。

针对与国外先进水平有差距的种源，主要是猪、奶牛、肉牛和羊等，遴选温氏食品、首农畜牧、河南鼎元、天津奥群等48家家畜种业龙头企业，主要任务是深入开展育种联合攻关，加快现代育种技术应用，全面提升育种创新水平，力争在饲料转化率、产仔数等主要生产性能方面，尽快缩小与国际先进水平的差距。

针对有竞争优势的种源，主要是蛋鸡、黄羽肉鸡和鸭等，遴选北京峪口、山东益生等21家家禽种业龙头企业，主要任务是建立健全商业化育种体系，加快培育一批新品种，提升产量和品质水平，持续保持种源竞争优势。

聚焦水产养殖业产业需求

问：水产种业阵型企业有哪些特点？

答：本次水产种业阵型企业遴选，坚持需求导向和问题导向，从19000多家企业中遴选出121家，主要有以下三方面特点：

一是聚焦重点物种。我国是水产养殖大国，这次是以产量超过50万吨或产值超过100亿元为标准，从淡水鱼、海水鱼、虾蟹、龟鳖、蛙类、贝类、藻类、棘皮类中，选择了45个大宗、特色养殖物种作为重点物种。

二是聚焦产业需求。“破难题”阵型企业聚焦育种难度大、人工繁育技术未突破或规模化育苗技术尚未建立、种源依赖进口的物种，要在育种材料和技术上实现突破；“补短板”阵型企业聚焦育种有一定的基础但培育的品种市场占有率不高的物种，要提升品种质量水平；“强优势”阵型企业聚焦有较好育种基础且品种市场竞争力强、有些还可参与国际竞争的物种，要建立健全商业化育种体系。

三是聚焦关键环节。目前，我国在分子标记辅助育种、全基因组选择育种等现代育种技术研究应用上已达世界先进水平。此次还遴选了专业化平台企业（机构），为促进科企合作、健全联合育种机制、加快推进育种创新提供有力支撑。

(责编：袁勃、胡永秋)

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