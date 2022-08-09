上半年完成投资4449亿元，同比增加59.5%
水利工程建设完成投资创历史新高（新数据 新看点）
2022年08月09日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月8日电 （记者王浩）记者从水利部获悉：今年上半年，水利工程建设取得显著成效，完成投资创历史新高。上半年全国完成水利建设投资4449亿元，同比增加59.5%，有11个省份完成投资超过200亿元。
从投向来看，流域防洪工程体系、国家水网重大工程、河湖生态修复保护完成投资4046亿元。其中，聚焦保障防洪安全，加快完善流域防洪工程体系，完成投资1313亿元；聚焦保障供水安全和粮食安全，实施国家水网重大工程，完成投资1898亿元；聚焦保障生态安全，复苏河湖生态环境，完成投资835亿元。
投融资政策落地见效。地方政府专项债券、金融信贷、吸纳社会资本等支持政策，拓宽了水利项目筹资渠道。1至6月，在落实的水利建设投资中，地方政府专项债券达1600亿元，同比增加293%；银行贷款和社会资本等达1392亿元，同比增加29.4%。
吸纳就业人口效果显著。水利项目产业链条长、创造就业机会多的作用突显。据统计，上半年累计吸纳就业人数130万人。
锚定今年水利建设投资超过8000亿元的目标，水利部提出全面加强水利基础设施建设19项工作举措，实行清单式管理，分析研判工程进展。
《 人民日报 》（ 2022年08月09日 01 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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