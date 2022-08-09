本报记者 乔 栋

山西省阳城县地处太行、太岳等山脉的交汇处，全县下辖15个乡镇。近年来，随着城镇化步伐加快，出现了不少“空心村”和集体经济“空壳村”。

在阳城县凤城镇，近年来当地以“抓党建促基层治理能力提升专项行动”为契机，走出了一条以特色产业壮大集体经济的新路子。“以党建引领促基层治理，增强了特色产业基础，具有一定示范作用。”阳城县相关负责人介绍。

“支部建在产业链、党员聚在产业链、群众富在产业链”，凤城镇白沟村村党支部在“抓党建促基层治理能力提升专项行动”中不断探索基层治理新方式。据了解，村里筹资500万元，注册成立集体所有的农业开发公司。该农业开发公司累计投资1150余万元，建起300亩生态农业休闲园，形成了多个农业品牌，拓宽了村民就业渠道，实现了“创业增收不出家门”。凤城镇党委书记邢学军说：“以党建为引领，实现了产业振兴有保障、村级事务有投入、群众增收有渠道。”

“我今年60多岁，外出打工不方便，承包了村合作社的两亩地，合作社投资建了大棚，还有技术员提供技术，也不愁销售，一年下来能有两万多元的收入。”凤城镇美泉村村民杨海龙说。据了解，像杨海龙一样受益于特色产业发展的村民不在少数。“乡村振兴要靠产业，产业发展要有特色，阳城县充分挖掘区域特色，整合发展优势，在党建引领下发展壮大集体经济，有力地促进了乡村振兴。”阳城县相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 06 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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