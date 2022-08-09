辽宁开工建设3条高速公路
总里程636公里，概算总投资737亿元
2022年08月09日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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本报沈阳8月8日电 （记者刘佳华）8月8日，辽宁省本溪至集安国家高速公路本溪至桓仁（辽吉界）段、赤峰至绥中国家高速公路凌源（蒙辽界）至绥中段、京哈国家高速公路绥中（冀辽界）至盘锦段改扩建工程开工，进一步完善高速公路网，服务振兴发展。
据悉，同时开工的3个项目建设总里程达636公里，概算总投资达737亿元，新建服务区7座，桥梁204座，分离式桥54座，互通式立交桥60座，隧道43条，服务区13个，收费站12处。
3个项目中，本桓高速公路项目正线全长176.105公里、宽甸支线全长46.752公里，建成后将大幅拉近沈阳至本溪、桓仁的通行距离；凌绥高速公路项目全长175.439公里，是交通运输部东北区域骨架公路网规划线路，是长春—深圳和北京—哈尔滨两条大通道的重要联络线；京哈高速公路改扩建项目全长238.03公里，是国家综合立体交通网“678”主骨架中7条走廊之一，建成后将拓宽东北地区公路交通运输大动脉，助力区域经济发展。
《 人民日报 》（ 2022年08月09日 06 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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