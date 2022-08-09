本报记者 汪文正

今年以来，中国人民银行重庆营管部指导辖区金融机构进一步提升民营中小微企业和个体工商户融资覆盖面、获得性和便利度，助力企业纾困解难。图为重庆农村商业银行南岸弹子石支行金融服务港湾的工作人员（左二）向客户介绍普惠金融贷款相关政策和产品。

新华社记者 黄 伟摄

今年以来，金融支持实体经济力度不断增强，民营企业获得更多信贷“活水”。中国银行保险监督管理委员会日前发布数据显示，今年上半年新发放的企业类贷款中，超一半投向了民营企业。银保监会表示，下一步将继续引导金融机构增加对实体经济的贷款投放，抓实抓细各项金融支持政策措施落地，引导银行保险机构进一步完善服务民营企业体制机制。

民营企业融资可得性提升

今年上半年，银行业金融机构民营企业贷款稳步增长。截至6月末，银行业金融机构民营企业贷款余额58.2万亿元，同比增长11.4%；有贷款余额民营企业户数8347万户，同比增长11.4%。

银保监会政策研究局副局长何国锋介绍，今年上半年新发放的企业类贷款中，民营企业贷款比重为53.5%，同比上升0.8个百分点，这反映出民营企业“敢贷、愿贷、能贷”的贷款长效机制建设已取得积极进展，融资覆盖面稳步扩大，服务质效明显改善。

融资成本稳步下降。今年上半年新发放民营企业贷款年化利率为4.74%，同比下降0.57个百分点。与此同时，许多银行专门为民营企业配置低成本资金，推动贷款利率适当下降。

融资可得性不断提升。何国锋介绍，今年以来大量民营小微企业获得线上融资，更多信用贷款被发放给民营企业，目前民营企业信用贷款余额已达9.8万亿元，同比增幅达28.7%。

继续落实延期还本付息政策

今年以来，银保监会采取多种措施，推动银行业保险业做好民营企业金融服务工作，特别是加大对受疫情影响暂时遇困民营企业的金融支持。

落实延期还本付息政策。银保监会要求商业银行等金融机构按照市场化原则与中小微企业和个体工商户、货车司机等自主协商，对其贷款实施延期还本付息，努力做到应延尽延，延期还本付息日期原则上不超过2022年底。上半年，银行业金融机构为149.6万户中小微企业和个体工商户、货车司机办理了延期还本付息，延期金额共计3.33万亿元。

提升金融服务效率。银保监会推动银行机构运用互联网、大数据、云计算、人工智能等手段，加强对风险评估、信贷决策、贷款发放等环节的支持，持续提升金融服务效率。

同时，各地监管部门不断优化银行保险机构对民营企业的金融服务，推动银行主动对接企业，从“等客户”转变为“找客户”。山东银保监局向超12万家企业派出企业金融辅导员，解决融资需求8000多亿元。

银行机构聚焦民营企业金融服务痛点堵点难点，加大产品服务创新。建设银行江苏省分行建立“链长制”工作机制，“一行一策”为核心企业制定“全链路”供应链金融服务方案，目前已服务企业超6000户，供应链业务贷款余额近300亿元。

保险机构推动财产保险、责任保险业务发展，帮助民营企业有效缓释疫情冲击。例如，平安产险湖南分公司结合住宿餐饮、文化旅游等民营小微企业需求，推出“乐享”系列产品，保险责任涵盖了店内财产损失、顾客损失、员工意外损失等。

保持贷款持续平稳增长

银行业保险业对民营企业的支持将继续强化。银保监会表示，要进一步做好餐饮、住宿、文旅、运输等困难行业民营企业的金融服务。“银行要尽量满足企业的合理融资需求，确保贷款持续稳步增长。银行可以提高这些行业的不良贷款容忍度，幅度不超过3个百分点。同时，保险公司也要多开展针对企业的营业中断险、财产损失险等业务，让民营企业有更多的渠道分散风险。”何国锋说。

日前举行的中国人民银行营业管理部2022年下半年工作会议要求，继续引导金融机构增加对实体经济的贷款投放，保持贷款持续平稳增长。用好用足再贷款再贴现额度，加快推动多种货币政策工具落地实施。推动金融系统继续向实体经济让利、企业实际贷款利率稳中有降。

会议提出，要完善金融有效支持实体经济体制机制，实施好普惠小微贷款支持工具，鼓励发放信用贷款。督促银行落实好各项贷款延期还本付息政策，持续开展中小微企业金融服务能力提升工程，加大对高新技术企业、“专精特新”企业的支持。

“银行业要继续落实好贷款延期还本付息政策，能延期的尽量给企业延期。”何国锋说，对于有发展前景的优质民营企业，不仅要延期，而且要增加信贷支持。此外，要鼓励银行为中小民营企业提供更长期限的贷款，像中期流动资金贷款、项目融资等金融产品。

银保监会表示，下一步将抓实抓细各项金融支持政策措施落地，引导银行保险机构进一步完善服务民营企业体制机制，鼓励银行保险机构根据民营企业实际情况开发产品服务，运用新技术提高业务办理时效。

(责编：白宇、杨光宇)

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