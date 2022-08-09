随着各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展的一揽子稳经济政策逐步落地生效，工业企业复工复产扎实推进，经济运行回升向好。

国家能源局数据显示，6月份，第二产业用电量4949亿千瓦时，同比增长0.8%。其中，装备制造业是引领工业用电增速回升的主要动力，在国家电网经营区域内，6月份装备制造业用电量同比增长4.8%，增速较5月份提高5.8个百分点，高于工业整体水平2.8个百分点。

图为日前，江苏南京江宁高新园区的厂房内，工人们正全力组装中速永磁风力发电机。新机型订单量持续攀升，预计三季度工作量较去年同期增长50%。

冯 芃摄（人民视觉）

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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