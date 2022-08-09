货船往来 交通顺畅
2022年08月09日08:04 | 来源：人民网－人民日报
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8月8日，广西梧州市西江江面上，货船往来，水运繁忙。
梧州地处浔江、桂江、西江三江交汇处，是珠江流域重要水上门户。当地统筹疫情防控和经济社会发展，多方联动优化组织协调，确保水路畅通。
何华文摄（人民视觉）
《 人民日报 》（ 2022年08月09日 02 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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